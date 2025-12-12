Larian анонсувала Divinity: “Найбільша гра в історії, більша за Baldur's Gate 3”

Дослідники статуй та торгових марок мали рацію: загадкова інсталяція TGA тизерила Divinity від Larian. Просто Divinity, найбільшу RPG.

Larian повертається до власної фентезійної серії з новою грою під назвою Divinity. Ведучій The Game Awards Джефф Кілі назвав її найбільшою грою за всю історію Larian, “навіть більшою, ніж Baldur’s Gate 3”.

Після вступу багатьох артистів на сцені, у залі церемонії нагородження показали кінематографічний відрендерений трейлер — набагато похмуріший, ніж звичайні ігри Larian, сповнені кольорів та гумору.

У ньому закатовану людину спалюють на величезній дерев’яній плетеній статуї під час веселого масового свята. На святкуванні можна побачити представників багатьох рас Рівеллона: гномів, ельфів, людей та орків (що трохи дивно).

Здається, щось пішло не за задумом організаторів ритуалу, адже з тіла чоловіка, котрий горить, вивергається загадкова темна сутність, і нажаханий натовп намагається тікати. Зранку на місці подій утворюється та сама статуя, котра, здається, складається з тіл присутніх на спаленні.

Судячи з назви, і як повідомлялося розробниками раніше, нова Divinity не буде продовженням відгалуження Original Sin, як і будь-яких попередніх ігор серії. Де і коли саме на часовій шкалі Рівеллона відбуваються події — важко сказати. Larian полюбляє переміщувати гравця у часі: наприклад, остання гра серії, Divinity: Original Sin 2 (2017), відбувається між подіями Divine Divinity 2000 року та Divinity 2: Ego Draconis 2009-го.

Як не дивно, у довгій серії Larian ще не було гри з назвою просто Divinity. Перші ігри називалися Divine Divinity та Beyond Divinity, а одразу за ними вийшла гілка Divinity II. Як і з новою Star Wars: Fate of the Old Republic, поки немає дати релізу або якихось подробиць.

Джерело: PC Gamer