Леді Гага в образі Гарлі Квінн — опубліковані фото зі знімального майданчика фільму «Джокер: Божевілля на двох»

Леді Гага, яка приєдналася до Хоакіна Фенікса у сиквелі «Джокера», з’явилась на публіці в образі Гарлі Квінн під час знімань, що нині тривають у Нью-Йорку та Ньюарку, штат Нью-Джерсі.

На знімках 36-річна співачка із культовим гримом Гарлі Квінн у супроводі поліції Ґотему виходить з будівлі суду через натовп протестувальників. Деякі статисти одягнені у перуки та маски, а інші тримають в руках плакати «Свободу Джокеру», «Справедливість для Джокера» та «Джокер, одружись зі мною».

Режисер Тодд Філліпс казав, що сиквел «Джокера» стане повномасштабним мюзиклом. У той час як Марго Роббі успішно зіграла «дівчачу» Гарлі Квінн у «Загоні самогубців» і «Хижих пташках», Гага, ймовірно, має зобразити «більш дорослу версію» лиходійки та проявити свої вокальні здібності.

Сама Роббі у грудневому інтерв’ю Entertainment Tonight сказала, що з нетерпінням чекає на те, щоб побачити співачку в образі:

«Думаю, це буде чудова робота. Я так схвильована. Чого я могла хотіти для Гарлі — так це того, що вона стане одним із тих персонажів, схожих на Бетмена чи Гамлета, які передаються від актора до актора».

Продовження Джокера, як і сиквел «Бетмена» Метта Рівза, не буде пов’язане з новим кіновсесвітом Джеймса Ганна та існуватиме поза його межами в категорії «Інші світи».

У червні минулого року Філліпс підтвердив, що розробляється продовження фільму про головного ворога Бетмена, коли опублікував в Instagram фотографію сценарію, написаного ним і Скоттом Сілвером, а також Фенікса, який його читає. У серпні Гага підтвердила, що приєдналася до проєкту — але не розкрила своєї ролі. А на День Святого Валентина Філліпс опублікував спільний знімок Гаги та Фенікса, що обіймалися в образах лиходіїв.

Леді Гага востаннє з’являлася на великому екрані у 2021 році, зігравши Патрицію Реджані у кримінальній драмі «Дім Ґуччі». Вона отримала «Золотий глобус» за роль у серіалі «Американська історія жахів: Готель» та була номінована на премію «Оскар» за найкращу жіночу роль у мюзиклі «Народження зірки» 2018 року (до речі, одним із продюсерів фільму був Тодд Філліпс).

У продовженні Джокера також знову з’явиться Зазі Бітц в образі Софі Дюмон, а також Кетрін Кінер та Брендан Ґлісон — їхні ролі поки невідомі.

«Джокер: Божевілля на двох» має вийти в кінотеатрах 4 жовтня 2024 року.