Тод Филлипс объявил название продолжения «Джокера», Хоакин Феникс уже изучает сценарий

Первые слухи о появлении сиквела мегауспешного фильма «Джокер» ($1,1 млрд сборов при бюджете $55 млн) пошли еще до завершения его кинопроката, в 2019 году. Однако шло время, индустрию косил коронавирус, а свежих новостей о продолжении так и не было. Но сегодня режиссер первой части Тод Филлипс прервал молчание и озвучил сразу несколько интересных фактов. Для этого ему понадобился всего один пост в Instagram.

На первой фотографии можно увидеть обложку сценария с авторами в лице Скотта Сильвера и самого Тода Филлипса (эта же пара авторов написала сценарий к первой картине). Обращает на себя внимание и подзаголовок картины «Joker: Folie à deux» / «Джокер: Безумие на двоих», обозначающий медицинский термин из раздела психиатрии. На второй фотографии исполнитель роли Джокера Хоакин Феникс внимательно изучает сценарий картины.

Показательно, что официальные представители кинокомпании Warner Bros. пока никак не отреагировали на пост Тода Филлипса. Однако вряд ли автор постил бы подобную информацию, если бы проект не получил зеленый свет от студии.

Напомним, что ранее Тодд Филлипс говорил, что не имеет планов на продолжение, но в целом не против сиквела, если авторам удастся сохранить атмосферу оригинала и найти цепляющую тему.

Источник: Variety