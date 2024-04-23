Легендарний «Вояджер-1» «подзвонив» додому після 5 місяців відсутності зв’язку

20 квітня космічний корабель NASA «Вояджер-1», який нині перебуває за межами Сонячної системи, оновив дані про стан свого «здоров’я» — й надіслав цілком придатну для аналізу інформацію після того, як протягом 5 місяців транслював суцільну тарабарщину. Це стосується інформації про стан бортових інженерних систем корабля.

«Вояджер-1» був запущений у 1977 році та через 35 років після цього став першим об’єктом, створеним людиною, який покинув Сонячну систему й увійшов у міжзоряний простір. Через 6 років у 2018 році його космічний побратим «Вояджер-2» також вийшов за межі Сонячної системи.

На щастя, «Вояджер-2» все ще працює та добре «спілкується» із Землею. А от в обміні інформацією з «Вояджером-1» 14 листопада 2023 року стався збій. Космічний апарат почав передавати беззмістовний потік двійкового коду. На початку цього року вважалося, що через помилку пам’яті, що виникла в бортовій системі Flight Data System (FDS), зв’язок з кораблем втрачено назавжди.

У березні команда операторів NASA «Вояджер-1» надіслала цифровий запит космічному кораблю, спонукаючи його підсистему FDS надіслати повне зчитування пам’яті назад додому. Цей дамп пам’яті показав інженерам, що «збій» є результатом пошкодженого коду, який міститься на одному чипі, що становить близько 3% пам’яті FDS. Втрата цього коду зробила наукові та інженерні дані «Вояджера-1» непридатними для використання.

Оскільки замінити пошкоджений чип пам’яті на космічному кораблі, що перебуває на відстані 24 млрд км від Землі, фізично неможливо, довелося шукати інші шляхи розв’язання проблеми. Було вирішено віддалено перерозмістити код, що зберігався в пошкодженому чипі, в інших ділянках пам’яті FDS. Оскільки жоден розділ пам’яті не є достатньо великим, щоб повністю вмістити цей код, команда вирішила розділити його на секції та зберігати ці частини окремо. Для цього їм також довелось налаштувати відповідні розділи сховища, щоб переконатися, що додавання цього пошкодженого коду не спричинить припинення роботи цих областей окремо або спільної роботи в цілому. На додаток до цього, співробітники NASA також повинні були забезпечити оновлення будь-яких посилань на місце розташування пошкодженого коду.

18 квітня 2024 року команда почала надсилати код у нове місце в пам’яті FDS. Це був кропіткий процес, оскільки радіосигналу потрібно 22,5 години, щоб подолати відстань між Землею та «Вояджером-1», а потім потрібно ще 22,5 години, щоб отримати сигнал від корабля.

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Проте до суботи 20 квітня команда підтвердила, що їх модифікація спрацювала. Вперше за 5 місяців вчені змогли зв’язатися з «Вояджером-1» й перевірити його справність. Протягом наступних кількох тижнів команда працюватиме над налаштуванням решти програмного забезпечення FDS і прагне відновити частини системи, які відповідають за упаковку та повернення життєво важливих наукових даних із-за меж Сонячної системи.

Джерело: space