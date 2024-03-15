«Вояджер-1» ненадовго вийшов на зв’язок і дав надію на відновлення історичної місії NASA

Ще місяць тому вважалось, що 46-річний космічний зонд «втрачений» через помилку пам’яті. Фактично зв’язок з апаратом був, але не мав сенсу — його повідомлення складались з суцільної «тарабарщини».

На початку березня космічний корабель «Вояджер-1» надіслав дещо відмінний сигнал, який потенційно може допомогти у відновленні місії. Інженери Лабораторії реактивного руху NASA вивчають відмінності в останньому та попередніх повідомленнях, аби дізнатись, чому корабель надсилав «нечитабельний» потік даних останніми місяцями.

Як повідомляє NASA, «Вояджер-1» надіслав нові дані у відповідь на надіслану попередньо команду, яка «м’яко» пропонує бортовій системі Flight Data System (FDS) «випробувати різні послідовності у своєму програмному пакеті на випадок, якщо проблему можна вирішити шляхом обходу пошкоджених розділів».

FDS збирає дані з наукових приладів «Вояджера», а також інженерні дані про стан космічного корабля та об’єднує їх у єдиний пакет, який передається на Землю через одну з підсистем зонда — блок телеметричної модуляції (TMU) — у двійковому коді. Команда підозрює, що аномалія з «тарабарщиною» може бути пов’язана з тим, що FDS і TMU мають проблеми зі зв’язком один з одним і в результаті блок телеметричної модуляції надсилає дані у повторюваному шаблоні одиниць і нулів.

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«Вояджер-1» запустили у 1977 році, менше ніж через місяць після того, як його зонд-близнюк «Вояджер-2» розпочав власну подорож космосом. У серпні 2012 року «Вояджер-1» вирушив у міжзоряний простір і став першим космічним апаратом, який покинув геліосферу.

«Вояджер-1» зараз знаходиться на відстані 24,4 млрд км від Землі й летить зі швидкістю 61 155 км/год. Зважаючи на відстань, нині необхідно близько 2-х днів, аби надіслати чи отримати повідомлення від апарату.

«Використання цієї інформації для розробки потенційного рішення та спроби втілити його в життя займе час», — кажуть в агенції.

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