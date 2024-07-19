Lenovo представила в Україні нове покоління ноутбуків ThinkPad X1 Carbon та Think Book 13x — за ціною від 86 200 грн

Lenovo оголосила про початок продажів в Україні бізнес-ноутбуків Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 та Lenovo ThinkBook 13x Gen 4. Нове покоління ноутбуків отримало процесори Intel Core Ultra з удосконаленнями на основі штучного інтелекту.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12

Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 став легшим за попередника і тепер важить 1,09 кг. Верхня кришка виготовлена з карбонового волокна, нижня — з алюмінію. При цьому він пропонує 14-дюймовий OLED дисплей з роздільною здатністю 2880×1800 пікселів, частотою оновлення 120 Гц та максимальною яскравістю 400 ніт. Пристрій містить процесор до Intel Core Ultra 7 165H, інтегровану графіку Intel Arc, до 64 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5x-6400 (розпаяна на материнській платі), та твердотілий накопичувач M.2 PCIe NVMe місткістю до 2 ТБ.

Ноутбук має сканер відбитка пальця, інфрачервону камеру з автоматичним затвором ThinkShutter, функціями розпізнавання обличчя власника та ультразвукового виявлення присутності людини. Пристрій оснащено криптографічним дискретним модулем TPM 2.0 та слотом для замка Kensington. Місткість батареї становить 57 Втг. Новинка отримала два динаміки, модулі Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.3, та наступні дротові інтерфейси:

1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)

1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On

2x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), USB PD 3.0 та DisplayPort 2.1

1x HDMI 2.1, до 4K/60 Гц

1x аудіороз’єм (3,5 мм)

Lenovo ThinkBook 13x Gen 4

Модель Lenovo ThinkBook 13x Gen 4 отримала 13,5-дюймовий сенсорний IPS дисплей з роздільною здатністю 2880×1920 пікселів, частотою 120 Гц та яскравістю до 500 ніт. Система може містити процесор до Intel Core Ultra 9 185H, інтегровану графіку Intel Arc, до 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5x-8400 (розпаяна), та твердотілий накопичувач M.2 PCIe NVMe місткістю до 1 ТБ. Додатково ноутбук оснащений ШІ-чипом LA3, який забезпечує адаптивну продуктивність для оптимального розподілу навантаження та економії енергії.

В цьому випадку пропонується батарея місткістю 74 Втг, стерео динаміки, модулі Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.1, 3x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), USB PD 3.0 та DisplayPort 1.4, аудіороз’єм (3,5 мм). Безпеку та приватність забезпечує дискретний модуль TPM 2.0, сенсор відбитків пальців на бічній кнопці живлення, а вебкамера оснащена інфрачервоним модулем для розпізнавання обличчя. Корпус ноутбука виконано з алюмінію в кольорі Luna Grey, а вага ThinkBook 13x Gen 4 становить від 1,16 кг.

Ціни: