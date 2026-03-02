Робот-асистент з "очима" і розумний хаб: Lenovo показала два ШІ-концепти для робочого столу

AI Workmate Concept / Lenovo

На виставці Mobile World Congress 2026 компанія Lenovo показала не лише ноутбуки й складану портативну ігрову консоль, а й два настільні ШІ-концепти для офісу. Один із них — це роботизована рука з “очима”, інший — розумний хаб для планування дня. Обидва задумали як автономні настільні пристрої, що підвищують продуктивність і водночас додають трохи “цифрової компанії” на робочому місці.





Робот з очима: AI Workmate Concept

Lenovo AI Workmate Concept компанія називає “постійно увімкненим настільним компаньйоном”. Зовні це невелика роботизована рука на поворотній основі з округлим екраном, який відображає виразну пару очей. Пристрій працює на базі локальної обробки ШІ, тому з ним можна взаємодіяти як із розумним асистентом — голосом і жестами.

Під екраном розмістили камеру для “практичних бізнес-завдань”. Вона сканує нотатки та документи, створює їхні резюме, допомагає структурувати ідеї або автоматично перетворює матеріали на презентації. Для спільної роботи вбудували проектор. Він може виводити документи просто на стіл або на стіну поруч. Фактично, це комбінація сканера, асистента й мініпроєктора в одному корпусі.





Розумний хаб: AI Work Companion Concept

Lenovo AI Work Companion Concept виглядає як будильник з великим дисплеєм. Але замість ранкового сигналу він синхронізує завдання та розклади з різних пристроїв користувача й формує збалансований план на день. Щоб запобігати вигоранню, система відстежує час перед екраном і пропонує перерви, додаючи анімовані “обличчя” для невимушеної взаємодії та підсумкові звіти наприкінці тижня.

Пристрій також виконує роль док-станції. Він дозволяє підключити ноутбук до кількох дисплеїв через HDMI, пропонує набір USB-портів для заряджання інших гаджетів і допомагає зменшити безлад на столі.

Джерело: The Verge