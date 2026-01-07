Новинки Lenovo: майже квадратний ThinkCentre, розсувний Legion Pro Rollable та оновлення ноутбуків

Lenovo показала ThinkCentre X AIO Aura Edition з майже квадратним 27,6-дюймовим дисплеєм та розсувні концепти

Lenovo оновила лінійку ноутбуків і ПК на CES 2026, зробивши ставку на нові процесори Intel Core Ultra Series 3 (Panther Lake), розширені ШІ-функції та незвичні формфактори. Оновлення охопило бізнес-серії ThinkPad, споживчі та креативні Yoga, ігрові LOQ і навіть настільні ПК з майже квадратними дисплеями. При цьому Lenovo одразу пропонує Windows і Linux як варіанти операційної системи для частини моделей.

ThinkPad

Ключові бізнес-ноутбуки Lenovo отримали позначення Aura Edition — саме так компанія маркує моделі з акцентом на ШІ. Вони підтримують інструменти на кшталт Smart Modes, які визначають сценарій роботи й автоматично змінюють налаштування, та Smart Share для швидкого обміну контентом між пристроями.

Флагмани ThinkPad X1 Carbon і X1 2-in-1 у 2026 році дебютують із новим шасі Space Frame. Компоненти розмістили по обидва боки материнської плати, що покращило охолодження та дало до 20% ефективніше відведення тепла. Lenovo також спростила ремонт: користувач може замінити батарею, USB-порти, клавіатуру, вентилятори та динаміки. Обидві моделі отримали 10 МП камеру з кутом огляду 110°.

Оновлення торкнулося й ThinkPad X9 15p Aura Edition, який перейшов на Panther Lake, включно з Intel Core X9. Ноутбук оснастили найбільшим у лінійці тачпадом 135×85 мм і тією ж 10-мегапіксельною камерою.

Ціни відповідають класу:

ThinkPad X1 Carbon — від $1999

X1 2-in-1 — від $2149

ThinkPad X9 15p — від $1999

Продажі стартують у березні, і всі ці моделі можна буде купити як з Windows 11, так і з Linux.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Yoga

Для творчих користувачів Lenovo підготувала Yoga Pro 7i та 9i Aura Edition. Вони можуть оснащуватися процесором аж до Intel Core Ultra 9 386H і відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5070.

Yoga Pro 9i вирізняється дисплеєм Tandem OLED, шістьма динаміками та блоком живлення потужністю 245 Вт. Молодша 7i заряджається через USB-C із потужністю до 140 Вт. Ціни стартують від $1799,99 і $1899,99, реліз очікується у другому кварталі.

На іншому полюсі — Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition. Це 14-дюймовий ноутбук вагою близько 1 кг з процесором до Intel Core Ultra X9, 12 Xe-ядерною графікою та ОЗП обсягом до 32 ГБ з частотою 9600 МГц. Матове покриття корпусу зменшує кількість відбитків пальців. Ціна стартує від $1499,99.

Також Lenovo показала Yoga Slim 7a на AMD Ryzen AI 400 і Yoga Slim 7x на Snapdragon X2 Elite / X2 Plus. Обидві моделі орієнтовані на автономність. Вони мають 14-дюймові сенсорні екрани з роздільною здатністю 2880×1800 пікселів. Slim 7x стартує від $949,99, а 7a продаватимуть лише на окремих ринках.

Концепти

Lenovo продовжує експерименти з розсувними дисплеями. Legion Pro Rollable у закритому стані має 16-дюймовий екран, але може розгортатися до 21,5 дюйма або ультрашироких 24 дюймів. Усередині — конфігурації аж до GPU RTX 5090 Laptop і Intel Core Ultra. Компанія позиціонує концепт як рішення для кіберспортсменів, які “носять мале, але тренуються на великому”.

Другий концепт — ThinkPad Rollable XD. Його дисплей розширюється з 13,3 до 16 дюймів і частково огортає кришку ноутбука. Lenovo використала Gorilla Glass Victus 2 з обох боків і додала ШІ-функції, зокрема живий переклад і керування через кришку.

Окремо Lenovo виводить на ринок концепт, який став реальним продуктом — ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist. Ноутбук із моторизованим шарніром автоматично обертає 14-дюймовий 2.8K OLED-екран із частотою 120 Гц залежно від положення користувача. Пристрій пропонує процесор Intel Core Ultra 300, до 32 ГБ пам’яті DDR5-9600, накопичувач до 2 ТБ PCIe Gen 4 і батарею місткістю 75 Вт·год. Вага становить 1,4 кг, а ціна — від $1649. Старт продажів у червні 2026 року.

LOQ

Серед бюджетних ігрових моделей Lenovo представила LOQ 15APH11 з процесором AMD Ryzen 7 250 (8 ядер Zen 4), до 32 ГБ DDR5-5600, GPU RTX 5060 Laptop і дисплеєм 15,3 дюйма з частотою 180 Гц. Ціна стартує з $1299, продажі — з квітня 2026 року.

ThinkCentre

В настільному сегменті дебютував ThinkCentre X AIO Aura Edition — моноблок із майже квадратним 27,6-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 2560×2880 (16:18). Він забезпечує більше вертикального простору для документів і коду, покриває 98% колірної гами DCI-P3, має 16 МП камеру, процесор Intel Core Ultra X7, до 64 ГБ LPDDR5x-9600 і може працювати одночасно як ПК та зовнішній монітор.