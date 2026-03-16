Lenovo відроджує ігровий смартфон Legion

Lenovo повертає на ринок ігровий смартфон Legion, який за дизайном дещо схожий на нещодавню модель Motorola Edge 70.





Компанія не випускала смартфонів під брендом Legion з 2022 року. Тоді у серпні 2022 року вийшов Legion Y70 з процесором Snapdragon 8+ першого покоління. Він мав конкурувати з тодішніми RedMagic 7S та Asus ROG Phone 6. Однак Lenovo більше не випускала смартфонів Legion.

Нещодавно був представлений планшет Legion Tablet Gen 5 з процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5. Та, ймовірно, під цим брендом вийде не тільки він. На нещодавньому заході у Китаї представник Lenovo засвітив ще не випущений смартфон компанії під брендом Legion. Дизайн задньої панелі дещо схожий на Motorola Edge 70 з прямокутним блоком камер у верхньому лівому куті.

Блок, судячи з усього, складається з трьох камер та модуля спалаху. Під ними можна побачити логотип Lenovo Legion. Передня панель не демонструвалась. Інформації щодо характеристик поки що теж не має, однак очікується, що новий смартфон конкуруватиме з RedMagic 11 Pro.





У такому разі він може отримати процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5, дисплей з високою частотою оновлення, місткий акумулятор, просунуту систему охолодження у вигляді кулера Black Shark 4 Pro, вартість якого на Amazon наразі складає $32. Очікується, що анонс нового смартфону має відбутись найближчим часом.

Раніше ми писали, що Lenovo показала Legion Go Fold з гнучким OLED-дисплеєм. Окрім цього Lenovo заявила про кінець оновлень драйверів для Legion Go — під питанням підтримка Ryzen Z1 Extreme. Водночас ноутбуки Dell та Lenovo першими отримають чипи Nvidia N1/N1X: в першій половині 2026 року.

Джерело: NotebookCheck