Lenovo відроджує ігровий смартфон Legion

Олександр Федоткін

Lenovo повертає на ринок ігровий смартфон Legion, який за дизайном дещо схожий на нещодавню модель Motorola Edge 70.


Компанія не випускала смартфонів під брендом Legion з 2022 року. Тоді у серпні 2022 року вийшов Legion Y70 з процесором Snapdragon 8+ першого покоління. Він мав конкурувати з тодішніми  RedMagic 7S та Asus ROG Phone 6. Однак Lenovo більше не випускала смартфонів Legion.

Нещодавно був представлений планшет Legion Tablet Gen 5 з процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5. Та, ймовірно, під цим брендом вийде не тільки він. На нещодавньому заході у Китаї представник Lenovo засвітив ще не випущений смартфон компанії під брендом Legion. Дизайн задньої панелі дещо схожий на Motorola Edge 70 з прямокутним блоком камер у верхньому лівому куті.

Блок, судячи з усього, складається з трьох камер та модуля спалаху. Під ними можна побачити логотип Lenovo Legion. Передня панель не демонструвалась. Інформації щодо характеристик поки що теж не має, однак очікується, що новий смартфон конкуруватиме з RedMagic 11 Pro. 


У такому разі він може отримати процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5, дисплей з високою частотою оновлення, місткий акумулятор, просунуту систему охолодження у вигляді кулера Black Shark 4 Pro, вартість якого на Amazon наразі складає $32. Очікується, що анонс нового смартфону має відбутись найближчим часом.

Раніше ми писали, що Lenovo показала Legion Go Fold з гнучким OLED-дисплеєм. Окрім цього Lenovo заявила про кінець оновлень драйверів для Legion Go — під питанням підтримка Ryzen Z1 Extreme. Водночас ноутбуки Dell та Lenovo першими отримають чипи Nvidia N1/N1X: в першій половині 2026 року.

Джерело: NotebookCheck

