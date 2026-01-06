Vodafone підвищує вартість тарифів з 14 січня: +50-100 грн для Flexx GO та Flexx TOP

Vodafone

Vodafone анонсував зміни у цінах тарифної пропозиції Flexx: вартість пакетів зросте на 50-100 грн, що пояснюють зростанням інвестицій для забезпечення безперебійної роботи зв’язку.

Головні зміни

Оновлення цін відбудеться з 14 січня 2026 року і пошириться на тарифи лінійки Flexx.

Flexx GO: зростання з 320 до 420 грн за 4 тижні (+100 грн)

Flexx TOP: зростання з 500 до 550 грн за 4 тижні (+50 грн)

Умови тарифів

Зі зростанням цін оновляться й умови тарифів: у FLEXX GO у роумінгу діятимуть 15 ГБ інтернету, а в тарифі FLEXX TOP — 20 ГБ інтернету у роумінгу.

Зазначається, що всі активні абоненти отримають індивідуальні SMS з оновленими умовами.

Винятки

Водночас ціни збережуться для нових клієнтів і тих, хто скористався послугою перенесення номера від іншого оператора до Vodafone

Для клієнтів з новим номером, що здійснили перший дзвінок у тарифі з 02.07.2025 по 13.01.2026, вартість підключення наступних 6 пакетів залишиться без змін: FLEXX GO — 320 грн/4 тижні та FLEXX TOP — 500 грн/4 тижні.

320 грн/4 тижні та FLEXX TOP 500 грн/4 тижні. Для клієнтів, які перейшли в мережу Vodafone зі своїм номером, фіксують поточну вартість на рік: для тарифу FLEXX GO — 200 грн/4 тижні й для тарифу FLEXX TOP — 350 грн/4 тижні.

Що кажуть в компанії

У Vodafone зазначають, що змушені переглянути вартість тарифної лінійки, аби й надалі “бути надійним оператором” і підвищити енергостійкість мережі.

“Це наша з вами спільна інвестиція у те, щоб зв’язок був”.

У звіті додають, що загальний показник працездатності мережі Vodafone під час попередніх масових блекаутів становив 90%, навіть у регіонах із тривалими відключеннями електроенергії. Загалом протягом повномасштабної війни Vodafone інвестував понад 20 млрд гривень у розбудову мережі, з них 2 млрд — у підвищення енергостійкості.

Джерело: Vodafone