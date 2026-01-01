Новини Технології 01.01.2026 comment views icon

Роумінг як вдома: з 1 січня українці в ЄС отримають мобільний зв'язок без доплат

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

Роумінг як вдома: з 1 січня українці в ЄС використовуватимуть мобільний зв'язок без доплат
Мінцифри

З 1 січня 2026 року Україну приєднали до єдиної роумінгової зони ЄС — таким чином українці, що відвідують європейські країни, зможуть користуватися там домашніми мобільними тарифами без доплат (з обмеженнями).

Раніше оператори надавали пільговий роумінг на основі тимчасових угод, тепер послуга Roam like at home (Роумінг як вдома) закріплена законом. Україна стала першою країною-кандидатом, яка приєдналася до системи ще до вступу в ЄС.

Що це значить?

Українці, що перебувають в ЄС, вже сьогодні можуть дзвонити, надсилати повідомлення та використовувати мобільний інтернет за українськими тарифами з українською SIM-картою. Правило поширюється в обидва боки: так само і для європейців в Україні.

Виняток: послуга діє лише для тих, хто перебуває за кордоном тимчасово; домашніми тарифами можна користуватись протягом 120 днів. 

Основні зміни

  • Дзвінки та SMS: усі вхідні дзвінки безплатні, вихідні — коштом пакетних хвилин українського тарифу; повідомлення так само працюють відповідно до домашнього тарифу.
  • Автоматичне підключення: послуга працюватиме в межах базового тарифу, тобто непотрібно додатково підключати послугу “Роумінг”.
  • Якість зв’язку: оператори зобов’язані надавати таку саму швидкість як і вдома, якщо вона доступна в мережі місцевого оператора.
  • Інтернет: з інтернетом діє загальноєвропейське правило Fair Use Policy (Політика чесного користування), тож не факт, що всі ваші гігабайти та безліміт будуть доступні в ЄС безплатно; їх розрахують за спеціальною формулою, прив’язаною до вартості тарифуДо прикладу, якщо ваш тариф коштує 200 грн, обсяг доступного інтернету в ЄС буде меншим, ніж у тарифі за 500 грн. Проте цього обсягу зазвичай цілком достатньо для месенджерів, інтернет-дзвінків та відвідування сайтів..

Джерело: Мінцифри, Суспільне

