lifecell запустив VoWiFi — голосові дзвінки через Wi-Fi поза зоною дії стільникової мережі

lifecell повідомив про запуск нової технології дзвінків під промовистою назвою Voice over Wi-Fi — вона дозволяє абонентам здійснювати голосові дзвінки на базі Wi-Fi-мережі поза зоною дії стільникової мережі. Наразі нова технологія працює у тестовому режимі та слугує корисним доповненням до основної технології передачі голосу VoLTE.

У lifecell окремо наголошують, що першими впровадили технологію VoWiFi, обійшовши інших мобільних операторів України. Вона забезпечить зв’язок з місць, де є Wi-Fi, проте обмежений мобільний зв’язок — наприклад, з укриттів, підвальних приміщень та цокольних поверхів. У цьому випадку точка доступу Wi-Fi працює як базова станція оператора.

Наразі дзвінки VoWiFi, які тарифікуються як звичайні голосові виклики, доступні абонентам lifecell, які мають сучасні моделі смартфонів Samsung та Xiaomi. Перевірити, чи підтримує смартфон технологію дзвінків VoWiFi, можна на сайті — повний список сумісних моделей. Що цікаво, власникам смартфонів Apple технологія VoWiFi недоступна, проте lifecell зазначає, що це тимчасово та невдовзі перелік смартфонів буде збільшуватися.

Щоб дзвонити через Wi-Fi, смартфон абонента має підтримувати VoWiFi Calling. Також мають дотримуватися наступні умови:

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наявність картки USIM;

перебування в зоні покриття Wi-Fi;

активація функції Wi-Fi Calling на смартфоні

Активація VoLTE/VoWiFi на смартфоні (iOS та Android)

На сайті послуги є розділ FAQ, де можна знайти відповіді на всі основні запитання.

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На перший позір VoWiFi здається досить корисною технологією, особливо за нинішніх умов, тож сподіваємося, що «Київстар» та Vodafone не забаряться наслідувати lifecell.