Лінійка ноутбуків HP на нових Intel Panther Lake та AMD Ryzen AI: основні характеристики напередодні CES 2026

Після серії ексклюзивних витоків щодо майбутніх ноутбуків та аксесуарів Lenovo у ресурса Windows Latest з’явилися нові подробиці про плани HP щодо випуску ігрових пристроїв на 2026 рік. За даними джерел, компанія покаже на виставці CES 2026 одразу кілька нових ігрових ноутбуків лінійки OMEN. Йдеться про HyperX OMEN MAX 16, HyperX OMEN 16 та повернення HyperX OMEN 15. Також шанувальники бренду отримають кілька нових ігрових моніторів на вибір.

Усі нові моделі ігрових ноутбуків стануть помітно потужнішими за попередників і отримають преміальні функції, зокрема вбудований інструмент OMEN AI.

HP OMEN 15 (2026)

OMEN 15, який HP зняла з виробництва у 2022 році на користь OMEN 16, повертається у 2026-му. Ноутбук оснастять ще не представленими процесорами Intel Core Ultra 9 386H або AMD Ryzen AI 7 450. За обробку графіки відповідатиме дискретна відеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070.

Обсяг оперативної пам’яті DDR5 становитиме до 32 ГБ із частотою 5600 МТ/с, а накопичувач оновлять до 1 ТБ PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD. Дисплей — 15-дюймова OLED-панель з роздільною здатністю до 3K, частотою 120 Гц і часом відгуку 0,2 мс. Також заявлена клавіатура HyperAction з частотою опитування 8000 Гц.

HP OMEN 16 (2026)

Новий OMEN 16 отримає процесори наступного покоління Intel Core Ultra або AMD Ryzen 9 9955HX. Відеокарта залишиться на рівні NVIDIA GeForce RTX 5070, без підтвердження версії Ti.

Оперативну пам’ять збільшать до 64 ГБ DDR5-5600, тоді як у попередньому поколінні максимумом були 32 ГБ. Накопичувач PCIe Gen4 NVMe SSD матиме місткість до 2 ТБ. Головне оновлення — OLED-дисплей з роздільною здатністю 2,5K, частотою оновлення 165 Гц і часом відгуку 0,2 мс. Клавіатура також підтримує частоту 8000 Гц.

HP OMEN MAX 16

OMEN MAX 16 залишиться найпотужнішим ігровим ноутбуком HP. Він отримає новий процесор Intel Core Ultra та відеокарту NVIDIA GeForce RTX 5090. Обсяг оперативної пам’яті становитиме до 64 ГБ, але вже з частотою 6400 МТ/с. Накопичувач — PCIe Gen5 NVMe SSD місткістю до 2 ТБ.

Дисплей отримає OLED-панель з роздільною здатністю 2,5K, частотою 240 Гц і часом відгуку 0,2 мс. HP вже називала попередника “найпотужнішим ігровим ноутбуком компанії”, і, судячи з оновлень, цей статус збережеться.

Усі нові ноутбуки отримають OMEN AI — інструмент оптимізації продуктивності в один клік, який HP уперше показала у бета-версії на CES 2025. За словами джерел, у деяких іграх він здатен підвищувати FPS до 42%, хоча результат залежить від конкретної гри, конфігурації та налаштувань. Також у лінійці з’являться преміальні функції на кшталт самоочисних вентиляторів.

За інформацією з джерел, HP планує представити на CES 2026 одразу кілька нових ігрових моніторів серії OMEN OLED під брендом HyperX. Йдеться про моделі HyperX OMEN OLED 34, HyperX OMEN OLED 27qs та HyperX OMEN OLED 27q. Лінійка покриває різні сценарії використання: від ультраширокого монітора з професійною передачею кольорів, через найшвидший OLED-дисплей на ринку, і до більш доступного варіанту без критичного удару по бюджету.

HyperX OMEN OLED 34

HyperX OMEN OLED 34 позиціюють як ультрашироке рішення для вимогливих геймерів. Монітор отримав фірмову панель HyperX ProLuma з професійною точністю кольорів у поєднанні з технологією V-Stripe, яка, ймовірно, є власною схемою субпікселів.

Частота оновлення сягає 360 Гц, а час відгуку становить 0,03 мс. 34-дюймова OLED-панель забезпечує справжній чорний колір і підтримує HDR. Також користувачі зможуть налаштовувати aRGB-підсвічування.

HyperX OMEN OLED 27qs

За словами джерел, HyperX OMEN OLED 27qs стане найшвидшим OLED-монітором у світі. Його ключова особливість — частота оновлення 500 Гц при часі відгуку 0,03 мс.

Тут також використовується HyperX ProLuma Display з професійною точністю кольорів. Монітор має сертифікацію VESA DisplayHDR True Black 500 та забезпечує охоплення кольорів на рівні 99% sRGB, 99% DCI-P3 та 98% Adobe RGB. Як і старша модель, 27qs підтримує налаштовуване aRGB-підсвічування.

HyperX OMEN OLED 27q

Бюджетні ігрові OLED-монітори — рідкісне явище, але HyperX стверджує, що OMEN OLED 27q стане оптимальним за співвідношенням ціни та якості. За витоками, це повноцінний OLED-дисплей із частотою оновлення 240 Гц та часом відгуку 0,03 мс.

Заводське калібрування забезпечує охоплення 99% sRGB та 99% DCI-P3, що робить його придатним не лише для ігор, а й для роботи з контентом. Монітор підтримує стандартні регулювання положення — поворот, нахил, обертання та зміну висоти, а також має захист HyperX OLED Core, як у OMEN OLED 34.

HyperX OMEN 24

Окремо згадується ще й модель HyperX OMEN 24. Джерела показали лише високоякісне зображення пристрою, але жодних технічних характеристик наразі немає.

Джерело: Windows Latest