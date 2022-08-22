Lucid презентувала “найпотужніший седан у світі” Air Sapphire – під капотом 1200 к.с., розгін до 100 км за 2 секунди

Американська компанія Lucid Motors провела презентацію свого нового флагманського електричного седана. Авто, яке отримало назву Air Sapphire, може похвалитися ефектною “начинкою” та не менш “болючою” ціною.

Air Sapphire оснащений трьома електричними двигунами сумарною потужністю 1200 к.с. Модель також отримала посилені карбоно-керамічні гальма та покращене охолодження для двигунів.

До 100 км/год транспортний засіб здатний розганятися менш ніж за дві секунди. Розгін до 160 км/год займає менш як 4 секунди, а чверть милі машина здатна проїхати менш як за 9 секунд. Представники компанії Lucid заявляють, що такі характеристики роблять Air Sapphire найпотужнішим седаном у світі, незалежно від типу двигуна автомобіля.

Новинка, яка прийде на зміну версії Air Grand Touring Performance (1050 к.с., розгін до сотні за 2,6 сек), не лише перевершила за динамічними характеристиками свого попередника, а й стала достойним конкурентом новому Tesla Model S Plaid. Для порівняння: сумарна пікова потужність S Plaid становить 1020 кінських сил, розгін до 100 км — за 2 секунди.

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Вартість моделі вражає — за Air Sapphire просять від 249 тисяч доларів США. І це враховуючи той факт, що комплектація Model S Plaid у США коштує 135,5 тисяч доларів, а Taycan Turbo S від Porsche – 187 400 доларів.

Зараз модель доступна лише для попереднього замовлення, а перші постачання Lucid Air Sapphire Edition почнуться в першому кварталі 2023 року.

Раніше ми повідомляли, що Lucid відкличе всі 1117 електромобілів Lucid Air 2022 року через проблеми з проводкою.