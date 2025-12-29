Люди Ікс дебютують в Marvel: новий тизер "Месників" розкрив Магнето і Ксав'єра

Кадр з тизеру "Месників"

Люди Ікс офіційно заходять до “Месників” — у мережі побачили вже третій тизер фільму “Месники: Сходження Доктора Дума”… точніше його опис. Він вперше прямо вказує на Магнето та професора Ксав’єра.

Раніше тизери поступово підкидали підказки до сюжету фільму, які тримають в секреті. У першому з них з’явився Стів Роджерс (Кріс Еванс), який тримав на руках немовля, хоча і не дуже зрозуміло до чого це. Третій тизер пішов далі й сфокусувався на Людях Ікс, про участь яких стало відомо у 5-годинному тизері. І от майже через 9 місяців після нього Marvel нарешті показала ключових персонажів.

Третій тизер-трейлер “Месників” з’явився в мережі не повністю, адже їх “крутять” у кінотеатрах. Замість очікуваного відео в офіційних соцмережах з’явився опис і скріншоти. Тож спробуємо візуалізувати в голові кадри, хоча було б простіше подивитися .

Головна редакторка Nexus Point News опублікувала опис, який підтверджує участь лідерів Людей Ікс — професора Ікс у виконанні Патріка Стюарта та Магнето, якого знову грає Ієн Мак-Келлен. Там же видно Джеймса Марсдена в ролі Циклопа у костюмі, максимально наближеному до коміксів

“[Тизер] починається з темних сцен всередині Особняка Ікс. Камера повільно переходить на металеву табличку з написом “Школа для обдарованих дітей Ксав’єра”. Вона повільно рухається навколо особняка, доки вдалині не з’являється Ксав’єр, який сидить у своєму кріслі”, — йдеться в описі.

Далі відео зосереджується на взаємодії двох давніх суперників. Культове крісло Ксав’єра з’являється в кадрі, поки у повітрі зависає шахова фігура короля, а на тлі розмитий Магнето.

“Ерік і Чарльз простягають руки й беруться за них. Камера піднімається й показує Чарльза у синій куртці з чорним і червоним символом “X”. Він все ще тримає руку Еріка й усміхається. Потім камера переводиться на Еріка, який усміхається у відповідь”, — йдеться в наступних кадрах.

Після цього тизер показує Циклопа, який знімає свою маску. Його обличчя вкрите чорним (брудом або кров’ю), а з очей вириваються лазери. Нижче показано скріншоти з тизер-трейлеру, які вдалося знайти в інтернеті.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Режисерами стрічки знову виступають брати Руссо. Сценарій пише Стівен Макфілі, до якого приєднався Майкл Волдрон. Прем’єра “Месників: Сходження Доктора Дума” запланована на 18 грудня 2026 року, а “Таємні війни” на 17 грудня 2027 року.

Джерело: Comic Book Movie