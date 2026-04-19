Перший повнометражний трейлер "Месників: Судного дня" було представлено на CinemaCon

Андрій Шадрін

"Месники: Судний День"/ FilmoFilia.com

Нарешті, довгоочікувано, Месники знову збираються разом! Це возз’єднання не могло настати достатньо швидко. Власникам кінотеатрів довелося пережити шість важких років після їхнього останнього командного об’єднання у “Месниках: Завершенні гри” 2019 року.


На радість власникам кінозалів від Сіетла до Кі-Весту, Disney представила перший повнометражний трейлер “Месників: Судного дня” на CinemaCon у рамках презентації студії для власників кінотеатрів. До цього моменту Marvel пропонувала лише чотири короткі тизери, присвячені Стіву Роджерсу (колишньому Капітану Америка), Тору, Людям Ікс та Фантастичній четвірці — усі вони відповідають на остаточний поклик до битви.

Трейлер починається з показу Доктора Дума Дауні-молодшого у зеленому каптурі та металевій масці, який готується вторгнутися у мультивсесвіт. Є кадр, де Професор Ксав’є (Патрік Стюарт) дивиться у вікно особняку Х, поки зовні спалахує яскраве світло, сигналізуючи про небезпеку.

Далі — лавина кросоверів: Гамбіт (Ченнінг Татум) і Шан-Чі (Симу Лю) б’ються; Містик (Ребекка Ромін) перевтілюється у Єлену Бєлову, що призводить до бою Флоренс П’ю проти Флоренс П’ю; а Тор (Кріс Гемсворт) і Дум зустрічаються в двобої, але Дум голими руками ловить магічний молот Тора — Мйольнір. Крім того, трейлер містить кадр, де Скотт Ленг / Людина-мураха (Пол Радд) цілує доньку Кессі в голову.


Найголовніший момент настає, коли Стів Роджерс у виконанні Кріса Еванса урочисто повертається і возз’єднується з Тором. Асгардець вражений появою свого товариша-Месника — адже Кеп повернувся в часі, щоб постаріти зі своєю коханою Пеґґі Картер у “Завершенні гри” (і передав мантію Семові Вілсону). Досі незрозуміло, як Кеп повернувся, але він явно все ще достатньо гідний, щоб підняти молот Тора — так само, як він це зробив під час битви з Таносом у “Завершенні гри”.

Подібно до того, як “Війна нескінченності” і “Завершення гри” об’єднали Стражів Галактики, вакандійців та Месників, “Судний день” змішує Найвеличніших героїв Землі з Людьми Ікс, Фантастичною четвіркою та Громовержцями. Після того, як корабель Фантастичної четвірки перетнув кордон MCU у сцені після титрів “Громовержців”, ми нарешті бачимо, як Містер Фантастик, Жінка-невидимка, Людина-факел і Істота зустрічають так званих Нових Месників (до складу яких входять Баккі Барнс, Єлєна Бєлова, Стражник, Привид, Червоний вартовий і Агент США). Є також напружене протистояння між вакандійськими силами Чорної Пантери та підводними талоканцями Намора після того, як дві армії зіткнулися у “Назавжди в Ваканді”.

Роберт Дауні-молодший (ліворуч) і Кріс Еванс (праворуч). Судячи з контексту, це фото з презентації “Месників: Судний день” на CinemaCon 2026 / Variety & Getty

Усі герої (і кілька колишніх лиходіїв) мусять відкласти свої розбіжності та об’єднати зусилля, щоб знищити Доктора Дума. Дауні-молодший, який начитує частину трейлера із ледь помітним східноєвропейським акцентом, вийшов на сцену разом з Евансом, щоб двічі показати трейлер переповненій аудиторії.

Джо та Ентоні Руссо режисують “Судний день” і “Месників: Таємні війни” 2027 року, які завершать Сагу мультивсесвіту MCU. Кінематографісти натякали на те, що ці два блокбастери, зняті поспіль, будуть пов’язані між собою — подібно до двочастинної історії “Месників: Війна нескінченності” 2018 року та “Завершення гри”.

Сюжетні подробиці “Судного дня” зберігалися в таємниці, але фільм обіцяє стати супергеройським видовищем цього чи, зрештою, будь-якого року. “Судний день” зібрав повний набір Месників і Людей Ікс, включаючи Пола Радда у ролі Людини-мурахи, Ентоні Маккі у ролі Семе Вілсона, Педро Паскаля у ролі Містера Фантастика, Іена МакКеллена у ролі Магнето, Летіцію Райт у ролі Шурі, Тома Гіддлстона у ролі Локі та багатьох-багатьох інших героїв.

Серед підтверджених учасників також Кетрін Ньютон, яка повертається до ролі Кессі Ленг після “Людини-мурахи та Оси: Квантоманії” — вона оголосила про це в Instagram, іронічно розпаковуючи коробку з режисерським кріслом зі своїм ім’ям та логотипом фільму. Ньютон є третьою актрисою у цій ролі: до неї Кессі дитиною грала Еббі Райдер Фортсон (“Людина-мураха”, 2015; “Людина-мураха та Оса”, 2018), а підлітком — Емма Фурман (“Месники: Завершення гри”, 2019).

Кетрін Ньютон / Variety & Getty

Хоча нещодавній послужний список Marvel був неоднозначним, найбільші хіти коміксної імперії постпандемійної доби — це масштабні командні об’єднання на кшталт “Людини-павука: Додому шляху нема” ($1,9 млрд у 2021 році) і “Дедпула та Росомахи” ($1,33 млрд у 2024 році).

Власники кінотеатрів в захваті від “Судного дня”, адже останній раз кінематографічний всесвіт Marvel від Disney збирав усю команду разом у 2019-му в “Месниках: Завершенні гри”, що забезпечило найбільший відкривний вікенд усіх часів — $357 млн у США та $1,2 млрд у світі. “Завершення гри” тріумфально залишило кінотеатри як найкасовіший фільм року і другий за величиною в історії зі стaggering $2,8 млрд у всьому світі.

“Месники: Судний день” запланований до виходу в той самий день, що і “Дюна: Частина III”, що може призвести до одного з найбільших сукупних вікендів в історії кінокаси. “Месники: Таємні війни” мають вийти роком пізніше — 17 грудня 2027 року.

Disney всіх надурив: глядачі “Аватар 3” вимагають повернути гроші за сеанс, бо їм не показали тизер “Месників”


Джерело: Variety

Італійський канал вкрав 2,3-мільйонний трейлер NVIDIA про DLSS 5 та заблокував його на YouTube
PUBG готує радикальну зміну формату, яка здивує фанатів тактичних шутерів
Битва за 5 хвилин уваги: TikTok хоче посунути Netflix та Disney з ринку на $14 млрд
Темрява та реалізм: 4A Games представила перший погляд на Metro 2039
Marvel не вважає "Месники: Судний день" перевантаженим, попри 30+ персонажів: "Кожен отримає свій момент"
Sony перенесла реліз "Джуманджі 3": подалі від "Месників" та "Дюни"
Вийшов трейлер ігрової "Ваяни/Moana": Двейн Джонсон виглядає фактурно, але критиків не вразив
Вийшов офіційний український трейлер "Супердівчини": прем'єра рівно через 3 місяці
Трейлер фільму "Людина-павук 4" випустять уривками на акаунтах "найбільших фанів"
Новий трейлер “Залаштунків”: Чіветель Еджіофор блукає у потойбіччі
Літо 2028 під знаком Walt Disney: названі дати виходу "Суперсімейка 3" і "Ліло і Стіч 2"
Каратель повертається: Marvel випустила перший трейлер "Останнього вбивства" з Джоном Бернталом
Тепер офіційно: вийшов перший трейлер "Людина-павук 4"
Дедпул у сукні та битва за Мангеттен: Marvel Rivals отримала велике квітневе оновлення
Герой чи антигерой? Фільм про Сема Альтмана вже на стадії постпродакшену
Insomniac розкрила дату виходу Marvel's Wolverine на PS5: за два місяці до GTA 6
Disney сумнівається, що "Мандалорець і Ґроґу" буде успішним
Вийшов перший трейлер комедії "Запрошення" з Пенелопою Крус, Едвардом Нортоном та Сетом Рогеном
Marvel перезапускає "Люди Ікс": сценарій від авторів хітового серіалу Netflix з 98% на Rotten Tomatoes
Жахливі перетворення у тварин — знову на екрані: серіал "Аніморфи" виходить на Disney+ завдяки Раяну Куглеру
Marvel's Wolverine має дату виходу, а вже навесні Insomniac обіцяє нові деталі
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
