Новини Кіно 23.12.2025 comment views icon

Тепер офіційно: Marvel показала перший тизер "Месники: Судний день"

Тепер офіційно: Marvel показал перший тизер "Месники: Судний день"
Marvel

Marvel офіційно представила перший тизер фільму “Месники: Судний день”.

Відео те ж саме, що з’являлось у витоках минулого тижня як екранний запис: зі Стівом Роджерсом (Кріс Еванс), який тримає у руках немовля — ймовірно, дитину від Пеггі Картер (Хейлі Етвелл). Що це означає для сюжету фільму, є великою загадкою. Однак наступний тизер теж вже “втік” в мережу” і він присвячений Тору (Кріс Гемсворт), якого так само показують з всиновленою дитиною Лав. Персонаж на відео просить у свого батька Одіна сил перемогти нового ворога.

З чуток, наступний і третій тизер має нарешті представити Доктора Дума у виконанні Роберта Дауні-молодшого.

Фільм "Месники: Судний день" розкрив костюми 28 персонажів, включно з Тором і "класичним дизайном" Людей Ікс
Роберт Дауні-молодший в образі Доктора Дума на заході Marvel

До режисури повернулися давні режисери франшизи брати Руссо, які представлять одразу дві різні команди Месників: нових у вигляді Громовержців та команду під проводом Капітана Америки (Ентоні Макі), втягнуту у війну за мультивсесвіт, яка також включає старі версії Людей Ікс від Fox та останню версію Фантастичної четвірки.

Не дуже зрозуміло, як два кепи вживуться в одному фільмі, але в чутках йшлося, що Еванс візьме на себе роль Кочівника (Nomad), ідентичність якого у коміксах 1974 року використовував Стів Роджерс, коли відмовився від щита та імені Капітана Америки, коли розчарувався в уряді.

Прем’єру фільму “Месники: Судний день” чекаємо у грудні 2026 року.

Тизер

Постер

Тепер офіційно: Marvel показал перший тизер "Месники: Судний день"

Популярні новини

arrow left
arrow right
"Людина, що біжить" стартувала в прокаті з провалу: $28 млн каси за бюджету в $110 млн
Леонардо Ді Капріо ніколи не бачив "Титаніка": "Я насправді не дивлюся свої фільми”
Квентін Тарантіно назвав кращий фільм XXI століття: "Режисерська майстерність — надзвичайна"
"П'ять ночей у Фредді 2" побив рекорд Rotten Tomatoes з "розриву" в оцінках критиків та глядачів
Кратос в Боллівуді: індійський блокбастер на Netflix покадрово скопіював бій з God of War
Трейлер sci-fi фільму "Проєкт Аве Марія" — Раян Гослінг бореться з космічною амнезією
Тизер фільму "Людина-павук 4" розкрив загадкову роль зірки "Дивних див"
Для зйомок "Одіссеї" Нолана використали 600 км плівки і лише камери IMAX
Новий "Володар перснів" готує "перезапуск Араґорна" — з молодим актором замість Вігго Мортенсена
Disney+ дозволить користувацький ШІ-контент на своїй платформі — оглядачі кажуть про “рімейки” і “сиквели”, доки немає деталей
В нових "Голодних іграх" зіграє фанат — близького друга Геймітча і батька Катніс
"Привіт, Сідні, сумувала?": вийшов перший трейлер "Крик 7" з Нів Кемпбелл
Українець створив сайт Ratingo з "реальними" топами серіалів: дані з IMDb, Trakt та TMDB, що оновлюють рейтинги кожні 10 хв
"Аватар 3" стане останнім фільмом в серії, якщо не заробить грошей — але Кемерон напише книгу
Paramount взялась за розробку "Година пік 4" після тиску Трампа
"Людина, що біжить" рулить”: перші відгуки критиків відзначають дотепну сатиру та захопливі сцени
Пентагон образився на Netflix через фільм з "дірявою" американською ППО
Режисерська версія "Убити Білла" від Тарантіно отримала новий трейлер, постер з Умою Турман в білому і колаборацію з Fortnite
Disney всіх надурив: глядачі "Аватар 3" вимагають повернути гроші за сеанс, бо їм не показали тизер "Месників”
"Люди в чорному" повертаються: Sony взялась за п'ятий фільм і пише сценарій під Вілла Сміта
Вийшов перший трейлер "Одіссеї" Крістофера Нолана
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати