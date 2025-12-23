Тепер офіційно: Marvel показала перший тизер "Месники: Судний день"

Marvel

Marvel офіційно представила перший тизер фільму “Месники: Судний день”.

Відео те ж саме, що з’являлось у витоках минулого тижня як екранний запис: зі Стівом Роджерсом (Кріс Еванс), який тримає у руках немовля — ймовірно, дитину від Пеггі Картер (Хейлі Етвелл). Що це означає для сюжету фільму, є великою загадкою. Однак наступний тизер теж вже “втік” в мережу” і він присвячений Тору (Кріс Гемсворт), якого так само показують з всиновленою дитиною Лав. Персонаж на відео просить у свого батька Одіна сил перемогти нового ворога.

З чуток, наступний і третій тизер має нарешті представити Доктора Дума у виконанні Роберта Дауні-молодшого.

До режисури повернулися давні режисери франшизи брати Руссо, які представлять одразу дві різні команди Месників: нових у вигляді Громовержців та команду під проводом Капітана Америки (Ентоні Макі), втягнуту у війну за мультивсесвіт, яка також включає старі версії Людей Ікс від Fox та останню версію Фантастичної четвірки.

Не дуже зрозуміло, як два кепи вживуться в одному фільмі, але в чутках йшлося, що Еванс візьме на себе роль Кочівника (Nomad), ідентичність якого у коміксах 1974 року використовував Стів Роджерс, коли відмовився від щита та імені Капітана Америки, коли розчарувався в уряді.

Прем’єру фільму “Месники: Судний день” чекаємо у грудні 2026 року.

Тизер

Постер