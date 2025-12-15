Disney створила 4 різні тизери "Месники: Судний день" для показів "Аватара", щоб глядачі повторно відвідали сеанс

Аватар / 20th Century Studios

Disney намагається заохотити глядачів повторно подивитись “Аватар 3″… іншим фільмом.

За повідомленням Hollywood Reporter, студія створила чотири різні тизери “Месники: Судний день” для трансляції на показах “Аватар: Вогонь і попіл”, аби глядачі, що бажають переглянути всі, повторно купували квитки на фільм Джеймса Кемерона.

Кожен з тизерів транслюватиметься протягом 7 днів з 19 грудня, коли стартує кінотеатральний реліз “Аватар 3”. В інтернеті ходять чутки, що відео “Месників” буде тематично пов’язане з продовженням історії про Пандору, але незрозуміло як це обіграють.

Очевидно, третій “Аватар” є надзвичайно важливим релізом для Disney. Фільм з зірковим складом та насиченими спецефектами коштує величезних грошей. Попередники заробили мільярди доларів в прокаті, але чи повторить цей успіх “Вогонь і попіл” — питання. Перші рецензії хвалили візуал, але зазначили, що стрічка не принесла нічого нового. Сам Кемерон говорив, що завершить франшизу третім фільмом, якщо він не заробить достатньо грошей.

“Люди схильні ігнорувати сиквели, якщо це не третій фільм “Володар перснів”… А ще є додатковий удар у вигляді стрімінгів та Covid, який зменшив кількість відвідувачів у кінотеатрах. Зараз це приблизно 75% від кількості у 2019 році”, — говорив режисер.

Наразі для “Аватар 3” прогнозують відкриття на рівні $100 млн, що суттєво менше, ніж в “Шляху води”. Бюджет “Вогню і попелу”, за чутками, перевищив $400 млн, за попередніми розрахунками (без врахування маркетингу) фільм має заробити щонайменше $1 млрд, щоб вважатись прибутковим. Сам Кемерон не уточнив точні цифри кошторису, відбувшись загальними словами про “тонну грошей”.

“Це одна метрична чортова тонна грошей, а це означає, що нам потрібно заробити дві метричні чортові тонни грошей, щоб отримати прибуток. Я не сумніваюся, що цей фільм заробить гроші. Питання в тому, чи заробить він достатньо грошей, щоб виправдати продовження?”.

Схоже, один зі способів досягти необхідної суми — це зіграти на інтересі до іншого фільму. Щодо “Месників”, то він очікується до релізу в грудні 2026 року й обіцяє повернути Роберта Дауні-молодшого в новій лиходійській ролі.

Джерело: Hollywood Reporter, IGN