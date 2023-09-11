Майбутні новинки Samsung — Galaxy S23 FE на фото від регулятора + TWS-навушники Galaxy Buds FE

Сайт SamMobile опублікував (1, 2) два нових витоки щодо майбутніх пристроїв з індексом FE. «Дешевший флагман» Galaxy S23 FE показався на фото, а наступними повністю бездротовими навушниками компанії мають стати Galaxy Buds FE.

Samsung Galaxy S23 FE

Інформація про Galaxy S23 FE стала доступною завдяки китайському сертифікаційному бюро TENAA. Згідно зі вже доступною інформацією, Galaxy S23 FE оснастять 6,3-дюймовим дисплеєм із роздільною здатністю 2340 × 1080 пікселів. Всередині буде 8-ядерний процесор, скорше за все Snapdragon 8 Gen 1 у США та Exynos 2200 в інших країнах. Буде варіант із 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 256 ГБ.

Ззаду будуть три окремих отвори для камер. Все живитиметься від акумулятора на 4370 мАг. Очікується, що смартфон представлять в Індії до кінця цього місяця, за ціною близько 650 доларів.

Samsung Galaxy Buds FE

В мережі з’явилася інформація про навушники Galaxy Buds FE (номер моделі SM-R400N), які ймовірно стануть наступною моделлю в лінійці Buds.

Ймовірні Galaxy Buds FE матимуть такий самий дизайн кейсу, як і Galaxy Buds 2 та Galaxy Buds 2 Pro, з округло-квадратною формою та портом USB Type-C. Білий корпус на фото — знак, що буде такий колірний варіант. На кейсі є світлодіодні індикатори заряджання.

Власне навушники, схоже, мають крилоподібні наконечники, подібні до тих, що є у Galaxy Buds та Galaxy Buds+, що робить їх більш стійкими у вухах. Загалом на них буде по 2 мікрофони, та два варіанти амбушурів — S/M і M/L.