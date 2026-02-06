Майнінг — все: собівартість видобутку біткоїна перетнулася з ринковою ціною

Depositphotos

Стрімке падіння біткоїна до позначки $75 тис., а тепер і до $63 тис. поставило значну частину майнінгової індустрії перед загрозою нерентабельності. Через поєднання високої складності видобутку та значних витрат на електроенергію експлуатація багатьох популярних моделей ASIC-майнерів більше не приносить прибутку.





Аналітичні дані платформи Antpool свідчать, що при середньому тарифі на світло у $0,08 за кВт·год робота таких пристроїв, як Antminer S19 XP+ Hydro, WhatsMiner M60S та Avalon A1466I, втрачає економічний сенс, якщо курс першої криптовалюти тримається нижче рівня $86 тис. Оскільки наразі ринок демонструє ведмежу динаміку і ціна активу суттєво менша за цей показник, зазначене обладнання фактично працює “в мінус”. Навіть сучасніші установки, зокрема Antminer S21, зараз перебувають у зоні критичного ризику, адже їхній поріг беззбитковості розрахований на ціновий діапазон від $69 тис. до $74 тис. Найбільший запас міцності зберігають лише флагманські рішення на кшталт S23 Hydro та U3S23H — вони залишатимуться ліквідними, поки біткоїн коштує дорожче $44 тис.

Поточна ринкова ситуація вже спровокувала масштабну реакцію в мережі. За інформацією Hashrate Index, загальний хешрейт біткоїна обвалився до 870 EH/s, що є найнижчим значенням з початку літа 2025 року. Окрім низьких цін, на показники вплинули погодні умови в США, де потужні зимові шторми змусили багатьох операторів центрів обробки даних тимчасово вимкнути обладнання. Паралельно з цим суттєво скоротився показник hashprice, який наразі становить лише $34,8 за PH/s на добу, повернувшись до значень двомісячної давнини.

Засновник Capriole Investments Чарльз Едвардс звертає увагу на те, що собівартість видобутку в середньому становить $69 тис., при цьому витрати виключно на електроенергію оцінюються у $55 тис. Ситуацію дещо пом’якшив останній перерахунок складності 22 січня, коли цей показник впав на 3,28% до рівня 141,67 T. Наступне коригування, за прогнозами CloverPool, може принести ще радикальніше полегшення для майнерів — очікується падіння складності на 10,47% до позначки 126,84 T.

Попри ці очікування, експертне середовище залишається налаштованим песимістично. Аналітик, відомий під псевдонімом Brett, попереджає про можливість подальшого просідання курсу біткоїна аж до рівня $40 тис. У такому сценарії навіть найновіші покоління ASIC-майнерів опиняться за межею рентабельності, що може призвести до ще масовіших вимкнень обладнання та фундаментальної трансформації ландшафту майнінгової галузі. На тлі падіння вартості біткоїна за добу на 5% після досягнення локального дна у $73 тис. і нижче, до $63 тис., інвестори та компанії готуються до тривалого періоду фінансової нестабільності.

Джерело: ForkLog