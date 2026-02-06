tradfi
Майнінг — все: собівартість видобутку біткоїна перетнулася з ринковою ціною

Майнери на межі виживання: собівартість видобутку біткоїна впритул наблизилася до ринкової ціни
Стрімке падіння біткоїна до позначки $75 тис., а тепер і до $63 тис. поставило значну частину майнінгової індустрії перед загрозою нерентабельності. Через поєднання високої складності видобутку та значних витрат на електроенергію експлуатація багатьох популярних моделей ASIC-майнерів більше не приносить прибутку.


Аналітичні дані платформи Antpool свідчать, що при середньому тарифі на світло у $0,08 за кВт·год робота таких пристроїв, як Antminer S19 XP+ Hydro, WhatsMiner M60S та Avalon A1466I, втрачає економічний сенс, якщо курс першої криптовалюти тримається нижче рівня $86 тис. Оскільки наразі ринок демонструє ведмежу динаміку і ціна активу суттєво менша за цей показник, зазначене обладнання фактично працює “в мінус”. Навіть сучасніші установки, зокрема Antminer S21, зараз перебувають у зоні критичного ризику, адже їхній поріг беззбитковості розрахований на ціновий діапазон від $69 тис. до $74 тис. Найбільший запас міцності зберігають лише флагманські рішення на кшталт S23 Hydro та U3S23H — вони залишатимуться ліквідними, поки біткоїн коштує дорожче $44 тис.

Майнери на межі виживання: собівартість видобутку біткоїна впритул наблизилася до ринкової ціни
Поточна ринкова ситуація вже спровокувала масштабну реакцію в мережі. За інформацією Hashrate Index, загальний хешрейт біткоїна обвалився до 870 EH/s, що є найнижчим значенням з початку літа 2025 року. Окрім низьких цін, на показники вплинули погодні умови в США, де потужні зимові шторми змусили багатьох операторів центрів обробки даних тимчасово вимкнути обладнання. Паралельно з цим суттєво скоротився показник hashprice, який наразі становить лише $34,8 за PH/s на добу, повернувшись до значень двомісячної давнини.

Майнери на межі виживання: собівартість видобутку біткоїна впритул наблизилася до ринкової ціни
Засновник Capriole Investments Чарльз Едвардс звертає увагу на те, що собівартість видобутку в середньому становить $69 тис., при цьому витрати виключно на електроенергію оцінюються у $55 тис. Ситуацію дещо пом’якшив останній перерахунок складності 22 січня, коли цей показник впав на 3,28% до рівня 141,67 T. Наступне коригування, за прогнозами CloverPool, може принести ще радикальніше полегшення для майнерів — очікується падіння складності на 10,47% до позначки 126,84 T.

Майнери на межі виживання: собівартість видобутку біткоїна впритул наблизилася до ринкової ціни
Попри ці очікування, експертне середовище залишається налаштованим песимістично. Аналітик, відомий під псевдонімом Brett, попереджає про можливість подальшого просідання курсу біткоїна аж до рівня $40 тис. У такому сценарії навіть найновіші покоління ASIC-майнерів опиняться за межею рентабельності, що може призвести до ще масовіших вимкнень обладнання та фундаментальної трансформації ландшафту майнінгової галузі. На тлі падіння вартості біткоїна за добу на 5% після досягнення локального дна у $73 тис. і нижче, до $63 тис., інвестори та компанії готуються до тривалого періоду фінансової нестабільності.

Джерело: ForkLog

arrow left
arrow right
