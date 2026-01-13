Новини Крипто 13.01.2026 comment views icon

США потрібна Гренландія для дешевого майнінгу біткоїна, – вважають американці

Андрій Шадрін

США потрібна Гренландія для дешевого майнінгу біткоїна, – вважають американці
Скандальний інфлюенсер Ендрю Тейт заявив, що США використають Гренландію як ключову інфраструктурну базу для майнінгу біткоїна, перетворивши острів на природний “холодильник” для криптовалютних дата-центрів. Це дасть змогу видобувати BTC з мінімальними витратами.

Це допоможе Вашингтону сформувати стратегічний біткоїн-резерв за ціною нижчою за ринкову та забезпечити довгострокову фінансову перевагу, вважає Тейт. Він також заявив, що ідею анексії Гренландії підтримують окремі політичні сили у Великій Британії, які розглядають острів як недовикористаний актив. У своїй риториці він назвав нинішнє управління територією неефективним і прямо пов’язав потенційний контроль над Гренландією з майбутнім домінуванням у майнінгу біткоїна.

“Гренландію буде використано США як постійний “холодильник” для операцій із видобутку BTC. Це дозволить уряду економічно ефективно сформувати стратегічний запас біткоїна”, — заявив Тейт у Х.

Схожої думки притримується і відомий американський актор Грег Томаселлі. Гренландія справді має низку факторів, які роблять її привабливою для енергоємних обчислювальних процесів. Середньорічна температура в більшості регіонів острова коливається від –10 до –20 °C, що різко знижує витрати на охолодження ASIC-обладнання. За оцінками галузі, охолодження може становити до 30–40% операційних витрат майнінгових ферм у теплих регіонах. Концепція використання північних територій має успішний прецедент. В Ісландії індустрія майнінгу продемонструвала стрімке зростання завдяки доступу до відновлюваних джерел енергії. Геотермальні та гідроелектростанції забезпечують операторів надлишковою електроенергією, що допомагає балансувати навантаження на національну енергомережу.

Енергетична база острова майже повністю побудована на відновлюваних джерелах. Понад 70% електроенергії в Гренландії виробляється гідроелектростанціями, а собівартість електрики для великих споживачів є однією з найнижчих у Північній Атлантиці. Серед проєктів енергобудівництва на південному заході Гренландії — нові гідроелектростанції, які здатні виробляти тисячі гігават-годин на рік, що теоретично дозволяє підтримувати значні обчислювальні потужності для майнінгу BTC із низьким показником PUE (коефіцієнт ефективності використання енергії).

Водночас споживання енергії на острові залишається обмеженим через малу чисельність населення — близько 56 тисяч осіб, що створює надлишковий потенціал для промислових проєктів.  Реальний запуск масштабного майнінгу у Гренландії стикається з серйозними викликами: там практично відсутня розгалужена енергомережа, немає залізничного сполучення, а більшість вантажів доставляється морем або авіацією, що значно підвищує капітальні витрати. Будівництво великих дата-центрів потреє інвестицій у порти, підстанції та локальну інфраструктуру. Втім, як відомо, влада Данії та уряд Гренландії заявляють, що територія не розглядається для продажу.

