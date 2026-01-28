Майнінг біткоїна у США "замерз": через різке похолодання зупинено 1,3 млн майнінг-установок

Depositphotos

Раптове зниження температури у США спричинило масштабні перебої в роботі біткоїн-майнінгу та суттєво вплинуло на стабільність мережі Bitcoin. Через рекордне навантаження на енергосистему великі майнінгові компанії були змушені масово відключати обладнання, щоб уникнути аварій для населення.





Сніговий шторм, який накрив країну наприкінці тижня, призвів до аномально низьких температур, зокрема в Техасі, де стовпчики термометрів опускалися до –12 °C. Для регіону це нетипові умови, які спричинили різке зростання споживання електроенергії. За даними оператора енергосистеми ERCOT, навантаження в штаті досягло історичного максимуму — 88,9 ГВт. У результаті понад мільйон людей залишилися без електропостачання, а режим надзвичайної ситуації було запроваджено у 21 штаті. На тлі дефіциту потужностей Riot Platforms, Marathon Digital і CleanSpark тимчасово зупинили роботу своїх дата-центрів у Техасі.

Ці кроки дозволили знизити ризик масштабних аварійних відключень для побутових споживачів, однак мали прямі наслідки для крипторинку. Сукупний хешрейт мережі Bitcoin знизився до 706 Eh/s — найнижчого показника з кінця липня 2025 року. Найбільший удар припав на пул Foundry USA. За даними аналітичного сервісу TheMinerMag, його обчислювальна потужність скоротилася майже на 200 EH/s, що відповідає падінню приблизно на 60% з п’ятниці, 23 січня. Це призвело до тимчасового уповільнення генерації блоків у мережі до 12 хвилин замість стандартних десяти. CEO StandardHash Леан Лю оцінив масштаби відключень у близько 1,3 млн установок для майнінгу.

“Через екстремальні зимові шторми в США кілька майнінгових ферм по всій країні зіткнулися з відключеннями електроенергії. Сукупний хешрейт біткоїна за короткий період знизився приблизно на 30%, що відповідає падінню на 260 EH/s”, — каже Лю.

Партнер-засновник Stranded Energy Investments Адам Ортольф заявив, що через погодні умови понад 35% хешрейту Bitcoin нині перебуває офлайн, і зазначив, що це може сигналізувати про початок згортання дата-центрів типу T4.





“Поки арктичний холод охоплює США, біткоїн-майнери скорочують споживання електроенергії, щоб зменшити навантаження на енергомережу. Станом на зараз офлайн виведено понад 110 EH/s хешрейту”, — також повідомили у своєму Х криптоаналітики з TheMinerMag.

Поточна ситуація демонструє вразливість майнінгової інфраструктури до кліматичних ризиків і енергетичних обмежень. Аналітики вказують, що частіші погодні аномалії можуть посилити тиск на майнерів і змусити компанії переглядати географію розміщення ферм. У довшій перспективі це може вплинути як на децентралізацію хешрейту, так і на стабільність роботи мережі Bitcoin загалом.

Джерело: Х (TheMinerMag)