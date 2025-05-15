Майже ідеальний фінал Ітана Ханта: «Місія неможлива 8» стартувала з 86% на Rotten Tomatoes

Paramount

За тиждень до релізу восьмої частини серії «Місія неможлива» з Томом Крузом профільні видання оприлюднили свої перші рецензії та оцінки — вони не ідеальні, а скоріше середні, якщо зважати на попередні бали франшизи.

Наразі у «Місія неможлива 8» 86% на Rotten Tomatoes на основі 99 рецензій — вище, ніж в перших трьох частин серії, але суттєво менше, ніж в інших.

Критики високо оцінили трюки Круза і напружений сюжет, але деякі висловили змішані почуття щодо дивного балансу між ностальгією та відсутністю почуття завершення — фільм, нагадаємо, просували, як фінальну частину пригод Ітана Ханта. Далі кілька прямих цитат:

«Фільм заслуговує на те, щоб увійти до переліку найкращих бойовиків всіх часів. І хоча це не найкраща частина, вона є гідною даниною всій серії», — Росс Бонайме, Collider.

«Якщо це буде останній раз, коли ми бачимо одну з найцікавіших франшиз Голлівуду за останні кілька десятиліть, то це буде розчаровуюче прощання з кількома яскравими моментами завдяки невтомному головному актору», — Девід Руні, Hollywood Reporter.

«У фільмі “Фінальна розплата” є кілька неоднозначних моментів, але, на мою думку, це найзахопливіший фільм у серії з часів «Протоколу Фантому», бо він знаходить новий спосіб зробити неможливе натхненним. Замість того, щоб обманювати нас гумовими масками та цифровою ілюзією, фільм присвячений дивним ситуаціям, де Ітан має діяти за частку секунди», — Оуен Глейберман, Variety.

«Мій найбільший висновок з восьмого і, очевидно, не останнього фільму з Крузом у ролі щасливчика, обраного долею, полягає в тому, що він надзвичайно тверезий. “Фінальна розплата” перетворюється на мелодраму щоразу, коли є історія, яку потрібно розповісти. Акторський склад, який складається зі знайомих облич франшизи та епізодичних ролей новачків, пошепки пробирається крізь рівні напруги, характерні для мильних опер. Майже кожен клаптик діалогу присвячений не чому іншому, як кінцю всього життя на планеті», — Клінт Гейдж, IGN.

«”Фінальна розплата” зовсім не схожа на грандіозний фінал. Крістофер Маккуоррі та Том Круз не досягають своїх амбіцій, потрапляючи в пастки ностальгії та вкрай безглуздого сюжету», — Джеймс Престон Пул, Discussing Film.

Оцінки всіх фільмів серії «Місія неможлива»

Назва фільму Оцінка критиків Оцінка глядачів «Місія неможлива: Фолаут» 98% 88% «Місія неможлива: Розплата. Частина перша» 96% 94% «Місія неможлива: Нація ізгоїв» 94% 87% «Місія неможлива: Протокол Фантом» 94% 76% «Місія неможлива: Фінальна розплата» 86% Відсутня «Місія нездійсненна 3» 71% 69% «Місія нездійсненна» 65% 71% «Місія нездійсненна 2» 57% 42%

Восьма частина серії про Ітана Ханта отримала офіційну назву «Місія неможлива: Фінальна розплата» / Mission Impossible: The Final Reckoning та дату прем’єри, призначену на 22 травня 2025 року (в Україні). За сюжетом Хант очікувано має врятувати світ: на цей раз від небезпечної програми з ШІ під назвою The Entity, яка, здається, передбачає кожен крок головного героя і може призвести до катастрофи, якщо потрапить у ворожі руки. Також персонаж стикається із давнім ворогом з минулого, на ім’я Габріель (Есай Моралес).

Окрім Круза і Моралеса, до акторського складу «Місія неможлива 8» увійшли Саймон Пегг, Віен Реймс, Гейлі Етвелл, Ванесса Кірбі, Пом Клементьєфф, Шей Вігем, Генрі Черні, Грег Тарзан Девіс, Маріела Гарріга та Індіра Варма. Серед новачків: Ганна Веддінгем, Джанет Мактір, Холт Маккаллані, Кеті О’Брайан, Нік Офферман і Трамелл Тіллман.