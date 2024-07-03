«Майже копія Apple Weather». Figma видаляє новий ШІ-інструмент після звинувачень у крадіжці дизайну

Інструмент Figma Make Designs створював макети програм за кілька секунд, використовуючи генеративний ШІ — і деякі результати, як виявилось згодом, аж надто походили на погодний застосунок Apple.
Генеральний директор Figma Ділан Філд у дописі на X зрештою повідомив про видалення програми та взяв на себе всю вину, пояснивши, що суворо вимагав від команди дотримання дедлайну, що й нібито могло призвести до помилок.
(1) As we shared at Config last week – as well as on our blog, our website, and many other touchpoints – the Make Design feature is not trained on Figma content, community files or app designs. In other words, the accusations around data training in this tweet are false. https://t.co/jlfmroPPhm
— Dylan Field (@zoink) July 2, 2024
Тим часом в інших дописах у соцмережі керівник Not Boring Software Енді Аллен показав наочно, яким чином Figma Make Designs копіює дизайн Apple Weather:
Figma AI looks rather heavily trained on existing apps.
This is a “weather app” using the new Make Designs feature and the results are basically Apple’s Weather app (left). Tried three times, same results. https://t.co/Ij20OpPCer pic.twitter.com/psFTV6daVD
— Andy Allen (@asallen) July 1, 2024
Джей Пітерс з The Verge в інтерв’ю з технічним директором Figma Крісом Расмуссеном запитав напряму — чи навчався Make Designs на дизайні програм Apple? Ось його відповідь:
«Ми не проводили навчання в рамках генеративних функцій ШІ. Функції забезпечуються готовими моделями та спеціальною системою дизайну, яку ми замовили, що, здається, є основною проблемою».
Расмуссен додав, що ключовими моделями штучного інтелекту, які використовує Make Designs, є GPT-4o від OpenAI й Titan Image Generator G1 від Amazon. Якщо це правда, то тоді виникає питання, чи не навчалися вони на розробках Apple?
Водночас у Figma наголошують, що Make Designs знаходилась у бета-версії, які «за визначенням, не ідеальні». Після роботи над помилками (і можливо перенавчання) функцію планують повернути.
Figma минулого тижня оприлюднила власну політику навчання ШІ, в межах якої користувачі мають до 15 серпня вирішити, чи погоджуються вони надавати свій вміст (плани Starter і Professional увімкнено за дефолтом, тоді як плани Organisation і Enterprise вимкнено за дефолтом).
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