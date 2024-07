«Майже копія Apple Weather». Figma видаляє новий ШІ-інструмент після звинувачень у крадіжці дизайну

Інструмент Figma Make Designs створював макети програм за кілька секунд, використовуючи генеративний ШІ — і деякі результати, як виявилось згодом, аж надто походили на погодний застосунок Apple.

Генеральний директор Figma Ділан Філд у дописі на X зрештою повідомив про видалення програми та взяв на себе всю вину, пояснивши, що суворо вимагав від команди дотримання дедлайну, що й нібито могло призвести до помилок.

(1) As we shared at Config last week – as well as on our blog, our website, and many other touchpoints – the Make Design feature is not trained on Figma content, community files or app designs. In other words, the accusations around data training in this tweet are false. https://t.co/jlfmroPPhm

