Новини Софт 03.07.2024 о 09:31 comment views icon

«Майже копія Apple Weather». Figma видаляє новий ШІ-інструмент після звинувачень у крадіжці дизайну

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Катерина Даньшина

Авторка новин

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Інструмент Figma Make Designs створював макети програм за кілька секунд, використовуючи генеративний ШІ — і деякі результати, як виявилось згодом, аж надто походили на погодний застосунок Apple.

Генеральний директор Figma Ділан Філд у дописі на X зрештою повідомив про видалення програми та взяв на себе всю вину, пояснивши, що суворо вимагав від команди дотримання дедлайну, що й нібито могло призвести до помилок.

Тим часом в інших дописах у соцмережі керівник Not Boring Software Енді Аллен показав наочно, яким чином Figma Make Designs копіює дизайн Apple Weather:

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Джей Пітерс з The Verge в інтерв’ю з технічним директором Figma Крісом Расмуссеном запитав напряму — чи навчався Make Designs на дизайні програм Apple? Ось його відповідь:

«Ми не проводили навчання в рамках генеративних функцій ШІ. Функції забезпечуються готовими моделями та спеціальною системою дизайну, яку ми замовили, що, здається, є основною проблемою».

Расмуссен додав, що ключовими моделями штучного інтелекту, які використовує Make Designs, є GPT-4o від OpenAI й Titan Image Generator G1 від Amazon. Якщо це правда, то тоді виникає питання, чи не навчалися вони на розробках Apple?

Водночас у Figma наголошують, що Make Designs знаходилась у бета-версії, які «за визначенням, не ідеальні». Після роботи над помилками (і можливо перенавчання) функцію планують повернути.

Figma минулого тижня оприлюднила власну політику навчання ШІ, в межах якої користувачі мають до 15 серпня вирішити, чи погоджуються вони надавати свій вміст (плани Starter і Professional увімкнено за дефолтом, тоді як плани Organisation і Enterprise вимкнено за дефолтом).

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