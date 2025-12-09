Маловідома "сімейна" консоль обійшла Xbox у продажах на Чорну п'ятницю

Консоль Nex Playground

Колись чули про Nex Playground? Ця маловідома консоль раптово увірвалася в ТОП-3 за продажами на тижні “Чорної п’ятниці”, обійшовши Xbox.

За даними Circana від 29 листопада, лідером продажів стала PlayStation 5 з 47% продажів, друге місце опанувала Nintendo Switch 2 з 24%, а несподівано на третю позицію вийшла Nex Playground (14%). Тобто спочатку ексклюзиви Xbox не отримали жодної номінації на GOTY, а тепер частка продажів консолі Microsoft була меншою за 14%.

Фактично гіганта індустрії перегнала маленька Android‑консоль з ціною до $250, яка вийшла у 2023 році. Вона оснащена камерою руху, схожою на Kinect, але в компактному кубі 7,6 см. Ігрова платформа працює на Play OS, має чіп Amlogic A311D2‑NOD, 16 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ сховища. Консоль орієнтована на сімейні ігри по типу Fruit Ninja, а грати в неї можуть до чотирьох людей одночасно. Пристрій непомітно набирає популярність, а цього року навіть ненадовго випереджав PS5 на попередньому тижні розпродажів (до 22 листопада).

GamesIndustry.biz наводило слова журналіста Роба Фейхі, який назвав Nex Playground “вдалим кроком у ніші, яку ринок проґавив”. На його думку, виробник взяв основоположну ідею Nintendo та правильно її розвинув.

“Справжня геніальність Nex Playground у тому, що він бере одну з базових ідей Nintendo — створювати дешеві, доступні й надійні пристрої на застарілому “залізі” з філософією радше іграшкового виробника, ніж техногіганта. І використовує її, щоб закріпитися в сегменті ринку, який інші платформи або покинули, або просто забули”, — вважає журналіст.

Тим часом PS5 захопила майже половину ринку США під час “Чорної п’ятниці” завдяки агресивним знижкам. Nintendo Switch 2 стабільно утримує свою частку ринку і залишається другою “домашньою” консоллю сезону. І виходить, що Xbox витісняють не лише PS5 і Switch 2, а й новий “сімейний” гравець.

Якщо дивитися не тільки на американський ринок, то ситуація має звичний вигляд. У Великій Британії під час тижня Чорної пʼятниці PS5 забрала 62% ринку. Switch 2 утримав 23%, а Xbox Series XS — лише 10%. У цей період стандартна PS5 подешевшала на 21%, цифрова одразу на 34%.

Ще рік тому Nex Playground продавалася мізерними партіями, наприклад, у США за весь 2023‑й було лише близько 5 тисяч. Та від початку 2024‑го до кінця листопада консоль розійшлася у понад 100 тисяч копій. Як оцінив користувач на InstallBase, на одному лише тижні Чорної пʼятниці Nex міг могла продати ще 200 тисяч пристроїв. Якщо така динаміка збережеться, консоль закріпиться у сімейному сегменті, де рухливі ігри з камерою мають свій окремий фан-сектор.

Це все трохи ламає звичну картину святкових продажів. Раніше стандартним порядком було PS → Nintendo → Xbox. Тепер у списку з’явився новий гравець, який не конкурує по графіці, Game Pass чи FPS у шутерах, але він захоплює увагу дітей та батьків. На сьогодні маловідому Nex Playground точно не можна назвати “новим гігантом”, але її зростаючі продажі цікава тенденція.

Джерело: The Gamer, VGC