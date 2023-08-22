Новини Пристрої 22.08.2023 о 12:12

Microsoft «вбила» Kinect. Так, знову!

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Юрій Орос

Автор новин

Microsoft «вбила» Kinect. Так, знову!

Microsoft вдруге припинила виробництво Kinect — контроверсійного девайса ще часів Xbox 360 (2010 рік). Свого часу ця система камер для розпізнання руху та звуків налякала постійним стеженням та прослуховуванням приміщення.

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Microsoft «вбила» Kinect. Так, знову!

Вперше Kinect «вбили» у 2017, проте у 2019-му пристрій відродився, як Azure Kinect Developer Kit. Тепер Microsoft повідомила, що пристрій «передається до партнерської екосистеми». Це означає, що компанія припиняє виробництво Kinect, залишки Azure Kinect Developer Kit ще можна буде придбати до кінця жовтня.

Microsoft «вбила» Kinect. Так, знову!

Можливо технологіями зацікавиться хтось інший, мова про камери глибини та відстеження рухів. Основним партнером стане Orbbec, який виробляє схожий продукт під назвою Femto Bolt.Microsoft «вбила» Kinect. Так, знову!

 

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