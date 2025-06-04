Новини Новини 04.06.2025 о 17:50 comment views icon

Nintendo Switch 2 за рік переб’є за продажами всі портативні ігрові ПК разом узяті, — прогноз Ampere

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Маргарита Юзяк

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Nintendo Switch 2 за рік переб’є за продажами всі портативні ігрові ПК разом узяті, — прогноз Ampere
Nintendo Switch 2

Нова консоль Nintendo Switch 2 поб’є рекорд продажів вже в перший рік, вважають аналітики з Ampere Analysis.

Реліз портативної консолі відбудеться вже завтра, 5 червня. Аналітики очікують, що до кінця 2025 року продадуть 15 млн одиниць Switch 2. Число більше за загальні продажі всіх портативних ПК для ігор, таких як Steam Deck, Asus ROG Ally та Lenovo Legion Go. Та і сама Nintendo очікує шалені продажі, якщо за кілька днів до релізу надіслала продавцям фірмові таблички, що Switch 2 розпродали.

Іншими словами прогнозують, що лише за рік Switch 2 обжене весь сегмент портативних ПК. За даними Ampere, Switch вже зараз присутня у великої частки гравців: 56% користувачів Steam Deck також мають Switch. Водночас лише 1,3% власників Switch вважають Steam Deck своєю основною платформою.

Не секрет, що нинішня Nintendo Switch для більшості — це друга консоль, а не основна. Зате Switch 2 має всі шанси змінити вирватися на «перші ряди». Усе завдяки очікуваній підтримці ігор рівня AAA та залізу, яке за продуктивністю близьке до Xbox Series S. Щонайменше це стосується таких ігор, як Cyberpunk 2077, яка вже демонструвалася на Switch 2. Якщо все справді буде так, як обіцяють, то Nintendo претендує на серйозну конкуренцію з PlayStation і Xbox — але у своєму гібридному форматі.

Звичайно, що Nintendo Switch 2 не зупинить сегмент портативних ПК. Він почав бурхливо зростати після виходу Steam Deck, тому логічно, що на цьому все не зупиниться. У 2025 році очікується портативка від Xbox, якою може стати Asus ROG Ally.

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Джерело: Tech4Gamers

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