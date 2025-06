Nintendo Switch 2 за рік переб’є за продажами всі портативні ігрові ПК разом узяті, — прогноз Ampere

Нова консоль Nintendo Switch 2 поб’є рекорд продажів вже в перший рік, вважають аналітики з Ampere Analysis.

Реліз портативної консолі відбудеться вже завтра, 5 червня. Аналітики очікують, що до кінця 2025 року продадуть 15 млн одиниць Switch 2. Число більше за загальні продажі всіх портативних ПК для ігор, таких як Steam Deck, Asus ROG Ally та Lenovo Legion Go. Та і сама Nintendo очікує шалені продажі, якщо за кілька днів до релізу надіслала продавцям фірмові таблички, що Switch 2 розпродали.

Іншими словами прогнозують, що лише за рік Switch 2 обжене весь сегмент портативних ПК. За даними Ampere, Switch вже зараз присутня у великої частки гравців: 56% користувачів Steam Deck також мають Switch. Водночас лише 1,3% власників Switch вважають Steam Deck своєю основною платформою.

