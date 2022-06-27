Марк Гурман з Bloomberg розповів, чого чекати від Apple у найближчий рік — чотири iPhone 14, три Watch Series 8, комп’ютери з чипами M2 та M3, гарнітуру змішаної реальності, нові Apple TV та HomePod

Під час нещодавньої конференції WWDC 2022 компанія Apple розповіла про майбутні нововведення в iOS, два нові комп’ютери Mac з чіпом M2 та оновлений багатозадачний інтерфейс для iPad. Водночас низка нововведень компанії готують ґрунт для запуску нових продуктів.

Починаючи з осені 2022 року і протягом першої половини 2023 року Apple очікує один з найбільш амбітних періодів випуску новинок. Крім чотирьох моделей iPhone 14 і трьох версій Apple Watch компанія з Купертіно також виведе на ринок кілька комп’ютерів Mac з процесорами M2 і M3, свою першу гарнітуру змішаної реальності, планшети iPad початкового та топового рівнів, оновлені бездротові навушники AirPods Pro, нову розумну колону HomePod та оновлену версію Apple TV.

Про деякі нововведення iPhone 14 ми вже розповідали раніше. У деяких моделях з’явиться Always-on display, який допоможе розкрити оновлений екран блокування iOS 16. Покупців iPhone 14 Pro порадують покращена фронтальна камера, нова основна камера з 48-мегапіксельним сенсором, продуктивніший процесор A16, зменшений виріз системи Face ID. А ось базові версії iPhone 14 і далі використовуватимуть чіп A15, який доступний в iPhone 13. Замість компактної 5,4-дюймової моделі в лінійці 2022 року Apple запропонує 6,7-дюймову версію. У всіх версіях iPhone 14 і далі використовуватиметься роз’єм Lightning, а на USB-C планується перейти вже у 2023 році.

Наприкінці року очікується вихід iPad Pro з 11- та 12,9-дюймовим дисплеями та процесором M2. Вони будуть активно використовувати функцію Stage Manager. А протягом наступних двох років Apple може випустити й більші моделі iPad з 14- або 15-дюймовим дисплеєм, які отримають ще більше переваг від Stage Manager.

Крім анонсованих на WWDC ноутбуків MacBook Air та 13-дюймового MacBook Pro нові версії процесора M2 отримають і інші комп’ютери: Mac mini (M2), Mac mini Pro (M2), 14- та 16-дюймовий MacBook Pro (M2 Pro та M2 Max), Mac Pro (M2 Ultra та M2 Extreme).

Ще одним новим пристроєм на базі процесора M2 стане довгоочікувана гарнітура змішаної реальності. Крім чіпа вона містить 16 ГБ оперативної пам’яті.

Наступного року Apple випустить процесор M3 і кілька новинок на його основі, включаючи 13- та 15-дюймовий MacBook Air, моноблок iMac та 12-дюймовий ноутбук, який все ще знаходиться у розробці.

Лінійка Apple Watch Series 8, яка вийде цієї осені, включатиме 3 моделі. Компанія представить нову бюджетну версію SE, стандартну модель Series 8 та захищену версію, призначену для любителів екстремальних видів спорту. Чип, що використовується, збереже ті ж характеристики, що були в моделі S7.

Зараз інженери компанії з Купертіно працюють над новою версією Apple TV, яка отримає чіп A14 та додатковий 1 ГБ оперативної пам’яті.

Нова версія колонки HomePod з чіпом S8 (як і в розумному годиннику) отримає оновлений дисплей зверху і, ймовірно, підтримку мультитач.

Бездротові навушники AirPods Pro, ймовірно, принесуть новий чіп та покращену якість передачі звуку.

Джерело: bloomberg