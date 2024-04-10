Деякі співробітники вважають, що Spotify витрачає занадто багато на вечірки та заходи, особливо під час звільнення тисяч людей та задекларованого скорочення додаткових витрат. Видання Business Insider поспілкувалося з 14 нинішніми та колишніми анонімними працівниками компанії, які поділилися подробицями екстравагантних вечірок, які вони назвали несвоєчасними.

У листопаді Spotify відзначив свою щорічну кампанію Wrapped ексклюзивною вечіркою в лондонському суперклубі у листопаді минулого року. На ній запрошені відомі музиканти виконували свої хіти. На святі були присутні співробітники, знаменитості, медіа та шанувальники, які були одними з найбільших слухачів виконавців на Spotify.

Через чотири дні компанія скоротила 1500 робочих місць, включно з деякими співробітниками, які працювали над Wrapped. Генеральний директор Деніел Ек надіслав співробітникам недвозначного листа, в якому оголосив про звільнення, і зазначив, що структура витрат Spotify все ще надто роздута.

Як і багато інших компаній, Spotify наймала надмірну кількість працівників під час пандемії. У період з 2019 по 2022 роки кількість співробітників майже подвоїлася. Минулого ж року компанія скоротила 2300 робочих місць у три етапи звільнень: в січні, червні та грудні.

Spotify займається розважальним бізнесом, тому певна кількість екстравагантних заходів є частиною процесу. Але ці співробітники кажуть, що витрати на заходи зайшли занадто далеко, враховуючи зусилля компанії щодо економії.

Представник Spotify сказав, що компанія продовжить такі заходи, як Wrapped, Stockholm Intro Days та вечірка Grammy Best New Artist. Прессекретар компанії каже, що це ключ для просування артистів, залучення слухачів, заохочення співпраці між співробітниками та реклами послуг компанії. Представники відмовилися від коментарів, коли журналісти запитали, скільки вона витратила на вечірки та заходи.

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Spotifest, музичний фестиваль лише для співробітників Spotify, працівники наводять як яскравий приклад щедрих витрат. Останній Spotifest відбувся в серпні минулого року. Сотні співробітників зібралися в The Brooklyn Mirage в Нью-Йорку. Під час виступу хедлайнерів Diplo та T-Pain на величезній сцені на обличчях присутніх на відкритому подвір’ї світилися лазерні вогні. В інших місцях виступали акробати й танцюристи, а пиво подавали з рюкзаків. На заході була перукарня, фотозони, станції для прослуховування музики, ігри та студія тимчасових татуювань, де співробітники могли собі зробити логотип Spotify. За місяць до того компанія скоротила 200 робочих місць.

Події Spotify здебільшого діляться на дві категорії. Є вечірки та заходи, відкриті для громадськості, які працюють на маркетинг бренду. Також є події лише для співробітників.

«Незалежно від того, чи це командна вечірка, вечірка «Ґреммі», різдвяна вечірка, фірмові вечірки чи додаткові вечірки, які відносно приховані, на вечірках, безумовно, викидається маса грошей», — каже колишній співробітник.

Штаб-квартира компанії розташована в Стокгольмі, і вона відправляє туди багато нових співробітників на «Дні вступу», під час яких вони спілкуються, слухають спікерів і знайомляться з культурою Spotify. Один колишній співробітник каже, що компанія «витрачає купу грошей, доставляючи людей до Швеції, щоб випити Kool-Aid». Кілька людей, які їздили в поїздки, повідомили, що компанія селить працівників у готелі на три-п’ять днів та оплачує їм усе харчування.

«Ми постійно думаємо про ефективність», — сказав голова Spotify Даніель Ек аналітикам під час звіту про прибутки в лютому.