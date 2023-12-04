Spotify звільнив 17% співробітників. Готуються до «майбутніх викликів»

Напередодні святкового сезону в США, музичний стримінговий сервіс Spotify звільняє 17% працівників, говориться в пресрелізі від імені генерального директора компанії Деніела Ека. Скорочення відбуваються через «майбутні виклики», тож в керівництво компанії вирішило зробити важкий крок по суті наперед.

Я розумію, що для багатьох скорочення такого масштабу здасться напрочуд великим, враховуючи нещодавній позитивний звіт про прибутки та наші показники. Ми обговорювали можливість проведення менших скорочень протягом 2024 і 2025 років. Однак, враховуючи розрив між нашим фінансовим цільовим станом і поточними операційними витратами, я вирішив, що суттєве скорочення наших витрат є найкращим варіантом для досягнення наших цілей. Хоча я переконаний, що це правильний крок для нашої компанії, я також розумію, що він буде неймовірно болючим для нашої команди. — написав Ек.

Гендир також зазначив, що компанія значно розширилася у 2020 та 2021 роках завдяки нижчій вартості капіталу. «Ці інвестиції загалом спрацювали, сприяючи збільшенню обсягів виробництва Spotify і стійкому зростанню платформи торік», — сказав він. І попри скорочення, здійснені минулого року — компанія звільнила 6% своєї робочої сили на початку 2023 року і ще 2% в травні — «наша структура витрат все ще занадто велика для того, щоб бути там, де нам потрібно бути».

Після цих звільнень у Spotify працювало близько 9 000 співробітників, тож у результаті останніх скорочень роботу втратять близько 1 500 працівників, передає Engadget. Щоб пом’якшити удар, Spotify виплачуватиме вихідну допомогу в середньому за п’ять місяців, покриватиме медичне обслуговування протягом цього часу та надаватиме імміграційну/кар’єрну підтримку.

Ек зазначив, що на наступному етапі розвитку компанії «ощадливість — це необхідність». Минулого місяця Spotify оголосив про оновлену модель роялті, яка має дати «працюючим артистам» більшу частку, водночас спробувавши протидіяти накруткам та шумовому контенту.