Маск показав, як Optimus складає сорочку — і «‎засвітив» інженера, який керував рухами робота

Демонстрації робота-гуманоїда Tesla зазвичай виглядають вражаюче на відео, але на цей раз інтернет-користувачі розкрили секрет промо, засвідчивши, що до автономності «‎оптімусам» ще далеко.

Optimus folds a shirt pic.twitter.com/3F5o3jVLq1 — Elon Musk (@elonmusk) January 15, 2024

На відео, опублікованому Ілоном Маском в X, Optimus складає сорочку і, здається, доволі компетентним у цьому завданні — якби не один нюанс. Найбільш уважні глядачі помітили в правому нижньому куті ролика руку у перчатці, що свідчило про те, що робот в цьому завданні виступає швидше маріонеткою, аніж автономною системою, просто копіюючи рухи людини, яка знаходиться поруч.

Техніка ця не нова, і існує ще з 1960-х років — подібну використовував Disney на Всесвітній виставці в Нью-Йорку для роботизованого Авраама Лінкольна, який вставав, рухав кінцівками й виголошував промову. Насправді усі ці дії були запрограмовані через людину, за якою повторював робот.

Маск після повідомлень користувачів доповнив публікацію:

Курс з Продуктової аналітики. Станьте універсальним аналітиком, опанувавши 20+ інструментів для роботи з будь-яким продуктом. Ознайомитись з курсом

«Важлива примітка: Optimus ще не може робити це автономно, але, безсумнівно, зможе робити й у довільному середовищі (не потребуватиме фіксованого столу з коробкою, яка містить лише одну сорочку)».

Минуло трохи більш як два роки з моменту, коли Ілон Маск оголосив, що Tesla почала рухатись в сторону розробки роботів-гуманоїдів. Компанія досить швидко запустила прототипи — і до сьогодні ми бачили одну зібрану модель, яка ледь рухалась, і ще одну, яка стояла на підставці й махала глядачам рукою. Водночас на промо, яке послідувало за презентацією, роботи впевненіше ходили та взаємодіяли з довкіллям.

У грудні Tesla (теж поки лише на промо) представила роботів другого покоління — повідомлялося, що Optimus отримав два ступені свободи в шиї, інтегровану електроніку та електропроводку, а також більш людські‎ форми ноги з шарнірними частинами пальців і датчиками крутного моменту. Руки робота обладнанні 11 ступенями свободи, швидшими приводами та тактильними датчиками на всіх пальцях, щоб спритніше маніпулювати об’єктами (на відео вміння продемонстрували на курячих яйцях).

Новий білий корпус тим часом нагадує вже Model S — тоді як попередній металевий був ближчим до Cybertruck. Робот також на 10% легкий та на 30% швидший, кажуть у компанії.

Попередньо озвучена вартість моделі — $20 000.

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.