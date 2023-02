Маск у грі. Мільярдер збирає команду, щоб створити конкурента для ChatGPT

Чатбот OpenAI зі штучним інтелектом ChatGPT продовжує «захоплювати» світ. За два місяці після запуску технологією скористалися понад 100 млн користувачів, з яких 13 млн продовжують працювати з чатботом щоденно.

Маск, який стояв у джерел створення OpenAI, розробника ChatGPT, схоже серйозно зацікавився технологією. Як повідомляє The Information, мільярдер веде перемовини із дослідниками ШІ, щоб створити центр для розробки альтернатив ChatGPT.

Наразі Ілон придивляється до ексдослідника ШІ-підрозділу Alphabet Ігоря Бабушкіна. Той, в інтерв’ю підтвердив зустріч з мільярдером та обговорення створення команди для вивчення штучного інтелекту. Однак проєкт ще перебуває на стадії ідеї, і стратегії створення якогось конкретного продукту немає, зазначав Бабушкін.

На сторінці Ігоря Бабушкіна в LinkedIn зазначено, що він близько 4 років працював у британській ШІ-компанії DeepMind, яку згодом викупила Alphabet. Також Бабушкін протягом 1,5 років був залучений у команду OpenAI.

Сам Маск уважно слідкував за розвитком ChatGPT, та у грудні минулого року писав, що чатбот «жахливо хороший».

ChatGPT is scary good. We are not far from dangerously strong AI.

— Elon Musk (@elonmusk) December 3, 2022