McDonald’s анонсував поетапне відкриття ресторанів в Україні — спочатку Київ та західні області

Українські ресторани мережі швидкого харчування McDonald’s будуть відкриватися поетапно — першими відкриються заклади у Києві та на заході України, повідомила пресслужба компанії.

Найбільша у світі мережа закладів швидкого харчування призупинила роботу після 24 лютого з міркувань безпеки. У червні стало відомо, що українські дипломати переконують McDonald’s відновити роботу в Україні, а згодом керівник одного з київських ресторанів McDonald’s на умовах анонімності повідомив, що відкриття закладів може початися з серпня за умови узгодження усіх питань безпеки. І ось McDonald’s публічно повідомив про поступове відновлення роботи закладів в Україні.

У McDonald’s підготувати поетапний план відновлення роботи деяких ресторанів у Києві та на заході України, де інші бізнеси безпечно відновили роботу.

«Після тривалих консультацій і обговорень з українськими посадовцями, постачальниками та фахівцями з безпеки, а також з огляду на прохання наших співробітників повернутися до роботи, ми вирішили запровадити поетапний план відновлення роботи деяких ресторанів у Києві та на заході України, де інші бізнеси безпечно відновили роботу». із офіційної заяви McDonald’s

Тиждень тому в українському офісі McDonald’s спростовували плани про відкриття ресторанів у серпні. Коли саме українці зможуть знову ходити до ресторанів McDonald’s, поки не повідомляється. У McDonald’s лише зазначають, що підготовка до цього триватиме «протягом кількох наступних місяців».

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Протягом кількох наступних місяців ми з партнерами будемо займатися відновленням ланцюгів постачання продуктів у ресторани, підготовкою ресторанів до обслуговування клієнтів, поверненням команди ресторанів і співробітників у робоче середовище, а також впровадженням розширених процедур і протоколів для підтримки безпеки наших людей і клієнтів» із офіційної заяви McDonald’s

Над цими задачами працює команда українського ринку на чолі з Юлією Бадрітдіновою, яка з 1 серпня стала гендиректором McDonald’s на ринках трьох ринках — України, Чехії та Словаччини.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав рішення McDonald’s щодо відновлення бізнесу в Україні.

«Підготовка до безпосереднього відкриття дверей ресторанів займе ще певний час. Але головне, що є політичне рішення: Мак повертається». Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

В системі McDonald’s понад 40 000 ресторанів, а в Україні — 107. На другий місяць війни McDonald’s реорганізувала команду в Україні у велику волонтерську організацію, яка відтоді не припиняла працювати за декількома напрямками та допомагати іншим українцям. Водночас McDonald’s не припиняла виплачувати зарплатню понад 10 000 співробітників в Україні.

Як ми вже зазначали у попередніх дописах, McDonald’s займає особливе місце у житті багатьох українців — перший МакДональдз в Україні відкрився 24 травня 1997 року і нещодавно мережа святкувала своє 25-річчя в країні. У багатьох за ці роки сформувалися свого роду ритуали та традиції, пов’язані з McDonald’s.

Також залишається згадати, що раніше McDonald’s вирішив повністю піти з росії та продати увесь бізнес після 32 років роботи — це рішення, яке викликає особливу повагу, прийняли через повномасштабну війну, яку розв’язала рф проти України.