«Меню» / Menu — український трейлер чорної комедії з Рейфом Файнзом та Анею Тейлор-Джой

Kinomania Film Distribution опублікувала українську версію трейлеру майбутньої чорної комедії «Меню» / Menu з Рейфом Файнзом, Анею Тейлор-Джой та Ніколасом Голтом у головних ролях.
Український трейлер «Меню» / Menu
В центрі сюжету — молода пара (Аня Тейлор-Джой та Ніколас Голт). Разом із групою незнайомців, вони отримують запрошення до ресторану на віддаленому острові Тихого океану. Відомий і дещо схиблений на кухні шеф-кухар (Рейф Файнз) приготував розкішне дегустаційне меню, а також декілька сюрпризів, що шокують.
Режисер «Меню» — Марк Майлод, який зняв окремі епізоди «Ігри престолів», «Безсоромних» та «Спадкоємців».
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В український кінопрокат кінострічка надійде 17 листопада.