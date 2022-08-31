«Меню» / Menu — український трейлер чорної комедії з Рейфом Файнзом та Анею Тейлор-Джой

Kinomania Film Distribution опублікувала українську версію трейлеру майбутньої чорної комедії «Меню» / Menu з Рейфом Файнзом, Анею Тейлор-Джой та Ніколасом Голтом у головних ролях.

Український трейлер «Меню» / Menu

В центрі сюжету — молода пара (Аня Тейлор-Джой та Ніколас Голт). Разом із групою незнайомців, вони отримують запрошення до ресторану на віддаленому острові Тихого океану. Відомий і дещо схиблений на кухні шеф-кухар (Рейф Файнз) приготував розкішне дегустаційне меню, а також декілька сюрпризів, що шокують.

Режисер «Меню» — Марк Майлод, який зняв окремі епізоди «Ігри престолів», «Безсоромних» та «Спадкоємців».

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В український кінопрокат кінострічка надійде 17 листопада.