Meta незабаром припинить підтримку першої моделі VR-гарнітури Quest та обмежить доступні соціальні функції

З випуском чергового оновлення прошивки для оригінальної гарнітури віртуальної реальності Quest компанія Meta має намір припинити підтримку цього пристрою. В результаті власники цієї застарілої моделі будуть обмежені у використанні деяких соціальних функцій.

Деякі користувачі опублікували в мережі скріншоти електронного листа, в якому йдеться про те, що компанія припинить додавати нові функції в Quest 1, а деякі функції зникнуть. Однак гарнітура отримуватиме «критичні виправлення помилок та оновлення безпеки до 2024 року».

Just got this email from Meta. Looks like the Quest 1’s days are numbered💀😥 pic.twitter.com/QV3EPBXIuR

— blaze5161 (@blaze_5161) January 9, 2023