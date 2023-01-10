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Meta незабаром припинить підтримку першої моделі VR-гарнітури Quest та обмежить доступні соціальні функції

Meta незабаром припинить підтримку першої моделі VR-гарнітури Quest та обмежить доступні соціальні функції

З випуском чергового оновлення прошивки для оригінальної гарнітури віртуальної реальності Quest компанія Meta має намір припинити підтримку цього пристрою. В результаті власники цієї застарілої моделі будуть обмежені у використанні деяких соціальних функцій.

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Деякі користувачі опублікували в мережі скріншоти електронного листа, в якому йдеться про те, що компанія припинить додавати нові функції в Quest 1, а деякі функції зникнуть. Однак гарнітура отримуватиме «критичні виправлення помилок та оновлення безпеки до 2024 року».

В електронному листі йдеться про те, що оригінальні пристрої Quest продовжуватимуть працювати. Але користувачі не зможуть «створювати групу або приєднуватися до неї». Крім того, користувачі, «які мають доступ до соціальних функцій Meta Horizon Home, втратять доступ до цих функцій 5 березня 2023 року». Ці функції включають можливість піти в чужий будинок або запросити когось відвідати ваш будинок.

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Гарнітура Quest, випущена під брендом Oculus у 2019 році, є попередником популярної гарнітури Quest 2, що вийшла наприкінці 2020 року. Протягом багатьох років ці дві гарнітури в основному отримували ті самі нові функції, попри те, що у них суттєво відрізняються апаратні ресурси.

Джерело: The Verge


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