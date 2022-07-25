Meta за підтримки Мінцифри та “Дія.Бізнес” запускає програму допомоги для відновлення економіки України

Meta оголошує про запуск програми в підтримку відновлення економіки України, в рамках якої компанія запускає спеціалізований навчальний центр для українського малого та середнього бізнесу. Різноманітні освітні ресурси тепер доступні українським підприємцям безкоштовно, в тому числі понад 20 курсів Blueprint, а також навчальна платформа Meta Boost українською мовою. Більш того, в якості фінансової підтримки Meta виділить 1,5 млн доларів, аби українські малі та середні підприємства могли проводити рекламні кампанії на її платформах.

Meta запускає програму допомоги відновлення економіки України, що має за мету надання підтримки малому та середньому бізнесу. За даними Європейської комісії, до вторгнення росії, малі та середні підприємства відігравали значну роль у створенні робочих місць, складаючи 63,8% від загального числа зайнятого населення України. Війна призвела до того, що 50% українських підприємств повністю закрилися, в той час, як інша половина змушена працювати набагато нижче своїх можливостей (за даними Програми розвитку організації Об’єднаних Націй до 2022 року).

«Міністерство цифрової трансформації України тісно співпрацює з компанією Meta. До початку вторгнення росії в Україну ми разом запустили воркшопи для підприємців, освітній SMB Hub Ukraine для малого та середнього бізнесу, українську версію платформи із цифрової освіти для батьків, учителів і підлітків Get Digital, а також систему сповіщень про зникнення дітей AMBER Alert. Я вдячна Meta за підтримку України та українських підприємців під час повномасштабної війни. Виділення $1,5 млн на рекламні компанії для підприємців України є важливим внеском у відновлення малого та середнього бізнесу України» – зазначила заступник Міністра цифрової трансформації України з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

Програма економічного відновлення охоплює запуск спеціального інформаційного центру з безліччю безкоштовних семінарів і тренінгів, таких як Meta Blueprint і Meta Boost. Крім того, на ресурсі можна буде знайти історії успішних українських підприємств, що надихають, важливу інформацію про локальні партнерські програми та багато інших корисних ресурсів. WhatsApp оголосив про запуск простого і зручного у використанні чат-бота, щоб зробити процес навчання ще більш ефективним. Усі ресурси будуть доступні підприємцям українською мовою. Програма спрямована на забезпечення доступу до інформації, навчання та відкриття нових можливостей для власників бізнесу.

Meta Blueprint – це глобальна освітня програма, яка дозволяє її учасникам розширити свої знання і розвинути навички в області цифрового маркетингу та соціальних мереж. Вона містить десятки тренінгів і семінарів та надає можливість отримати сертифікат, що підтверджує компетентність учасника. Програма спрямована на підвищення кваліфікації та навчання малого й середнього бізнесу передовому контенту, починаючи від початку роботи з рекламою і закінчуючи реалізацією креативних стратегій. Платформа Meta Boost надає численні онлайн-семінари, як ефективно створювати імідж компанії, підвищувати впізнаваність бренду, підтримувати зв’язок з клієнтами й створювати цікавий захоплюючий контент. Українські підприємці отримають безкоштовний доступ до корисного навчального контенту, а також до необхідних ресурсів, які допоможуть їм поліпшити свої навички.

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“Українські підприємці доводять, що навіть війна не може зруйнувати істинне прагнення до постійного розвитку. Якими б жахливими не були обставини, ці люди продовжують шукати шляхи для того, аби утриматися на плаву. Ми в Meta глибоко вражені їхньою самовідданістю, і, для того аби підтримати український бізнес, запускаємо Програму відбудови української економіки. Підприємці отримають доступ до безлічі освітніх ресурсів, інструкцій та корисних порад як успішно вести бізнес у цифровому світі – все це українською мовою. До нашого освітнього хабу ми включили лише найбільш релевантні матеріали, тому кожен з охочих точно віднайде щось корисне для себе. Українські підприємці це ті люди, що надихають нас кожен день, а тому я сподіваюся, що наша ініціатива підійме їм настрій та допоможе досягти значних висот” – додала Катерина Крук, менеджерка з публічної політики для Центрально-Східної Європи компанії Meta.

Від самого початку війни в Україні Meta вживає ряд дій для підтримки людей, які залишаються на територіях, охоплених війною. Компанія активно бореться з дезінформацією на своїх платформах, щоб надавати користувачам правдивий і перевірений контент про актуальну ситуацію в Україні. Крім того, Meta зосереджується на наданні необхідної підтримки неприбутковим організаціям та спільному створенні технологій, що використовуються в гуманітарних цілях. Компанія вже запустила чат-бота в WhatsApp, який надає найважливіші новини від державної служби з надзвичайних ситуацій України. Завдяки зборам коштів, організованих через Facebook і Instagram, вже зібрано понад 15 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу українським неурядовим організаціям.