Motorola починає продаж Moto G Stylus та Moto Pad: найкращі бюджетники за свою ціну

Motorola оголосила про два нові пристрої: бюджетний смартфон Moto G Stylus та планшет Moto Pad — нове доповнення до лінійки Motorola з 11-дюймовим дисплеєм роздільною здатністю 2,5K, тоді як Moto G Stylus отримав екран діагоналлю 6,7 дюйма.





Moto Pad оснащений процесором MediaTek D6300 з підтримкою 5G. Планшет також має чотири динаміки з технологією Dolby, зокрема підтримку Dolby Atmos через динаміки або навушники на сумісних платформах. Moto Pad комплектується акумулятором ємністю 7040 мАг, якого вистачає на 12 годин безперервного стримінгу. Digital Trend пише, що планшет коштуватиме $249: це одна з найкращих пропозицій за таку ціну.

Moto Pad отримав суцільнометалевий корпус, що є рідкістю для бюджетного сегмента, де зазвичай переважає пластик. Задня панель має матове покриття, стійке до відбитків пальців. Також пристрій захищений за стандартом IP52, що забезпечує базовий захист від пилу та випадкових бризок води. Новий Moto Pad вийде у кольорі Bronze Green від Pantone 30 квітня через T-Mobile та Metro by T-Mobile.

“Разом і Moto Pad, і Moto G Stylus розроблені для підтримки творчості, продуктивності та розваг на різних екранах — від зосереджених навчальних сесій до заслуженого відпочинку”, — йдеться у прес-релізі компанії.

Для відеодзвінків та знімання планшет використовує дві камери: фронтальну на 8 Мп та основну на 13 Мп. Остання підтримує запис відео у форматі 1080p при 30 кадрах на секунду. Цікавою особливістю програмного забезпечення стала функція Ready For, яка дозволяє легко синхронізувати планшет з комп’ютерами на Windows для спільного використання буфера обміну, повідомлень та файлів.





У частині мультимедіа 11-дюймова панель займає близько 85% передньої площі пристрою. Хоча яскравість у 500 нітів є піковою, типове значення становить 400 нітів, що цілком достатньо для роботи в приміщенні. Окрім стандартних розважальних функцій, Motorola позиціює пристрій як сімейний хаб завдяки інтеграції Google Kids Space — спеціального режиму з фільтрацією контенту та батьківським контролем.

Тим часом Moto G Stylus 2026 року є вдосконаленою версією попередника зі вбудованим активним стилусом. У застосунку Notes він пропонує функцію Sketch to Image — інструмент на основі штучного інтелекту для доопрацювання малюнків, — а також Handwriting Calculator, що дозволяє розв’язувати рукописні рівняння без перемикання на калькулятор.

“Новий активний стилус реагує на нахил і силу натискання в підтримуваних додатках, забезпечуючи ширше затінення, тонші лінії та більш природні штрихи, що створює відчуття письма ручкою по паперу в повсякденних завданнях”, — каже прес-реліз.

Moto G Stylus також має 100 годин режиму очікування. У режимі безперервного письма стилус працює лише чотири години, однак Motorola стверджує, що він заряджається за 15 хвилин. Смартфон оснащений основною камерою 50 Мп Ultra Pixel, ультраширококутною камерою та макрооб’єктивом 13 Мп, а також селфі-камерою 32 Мп. Його 6,7-дюймовий екран Extreme AMOLED має роздільну здатність 1,5K super HD та частоту оновлення 120 Гц — для порівняння, Moto Pad має 90 Гц.

Moto G Stylus 2026 року надійде у продаж 16 квітня за стартовою ціною $500. Версія на 128 ГБ спочатку комплектуватиметься чотирма безкоштовними Moto Tags, а варіант на 256 ГБ — навушниками Moto Buds Loop, годинником Moto Watch та трекером Moto Tag.

Джерело: Engadget