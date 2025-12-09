MetaMask додав у гаманець прогнози Polymarket та страховку транзакцій до $10 000

MetaMask інтегрував у свій мобільний застосунок торгові ринки прогнозів Polymarket і паралельно запустив окреме страхування транзакцій у браузерній версії гаманця. Перший дозволяє робити ставки на результати реальних подій безпосередньо в ончейні, другий — компенсує втрати за окремими типами операцій.

Таким чином, MetaMask долучився до сформованого ринку прогнозних сервісів, де вже працюють Trust Wallet, Coinbase та FanDuel. У Prediction Markets користувачі отримали можливість купувати і продавати позиції щодо майбутніх результатів у спорті, політиці, крипторинку чи культурі — включно з новими сценаріями на кшталт того, чи отримає певний політик партійне висування, або чи покаже конкретний токен істотне зростання до визначеної дати.

Механіка побудована на тому, що кожен прогноз підкріплений грошима. MetaMask наголошує, що такі ринки нерідко формують точніші орієнтири, ніж звичайні опитування чи експертні оцінки, оскільки користувачі торгують власними коштами і демонструють реальні переконання. Усі операції працюють безпосередньо з мобільного додатка: сервіс повністю інтегрований у гаманець, фінансування доступне в один дотик будь-яким токеном у мережах EVM, а прибуток після розрахунку ринку надходить прямо в гаманець. За кожну угоду додатково нараховуються бали MetaMask Rewards.

Також гаманець запустив Transaction Shield — платну опцію страхування, яка покриває до $10 тис. щомісяця за транзакціями, які система класифікує як безпечні. Під страховку підпадають підтверджені операції в DeFi, зокрема свопи, участь у стейкінгу чи кредитуванні, операції з NFT та отримання аірдропів через перевірені контракти. Підписка коштує $9,99 на місяць або $99 на рік, доступний безкоштовний 14-денний тест. До переліку підтримуваних мереж увійшли Ethereum, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Base, Polygon, BNB Chain, Sei та інші. Страхування не поширюється на фішинг, злам гаманця, ринкові коливання чи помилки сторонніх протоколів.

Комбінація ставок на події та страховки транзакцій демонструє, що MetaMask рухається до комплексної моделі продуктів навколо ончейн-активності. На тлі зростання кількості інцидентів у DeFi та збільшення втрат від експлойтів індустрія поступово зміщується до інструментів мінімізації ризиків. Поява страхового покриття від одного з найбільших гаманців може сигналізувати про формування нової практики сервісного захисту у криптосекторі. Нагадуємо, що цієї осені MetaMask вже відзначався запуском мультичейн-акаунтів та роздачею $30 млн користувачам гаманців.

Джерело: MetaMask