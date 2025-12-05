Trust Wallet запустив у гаманці платежі Apple Pay і Google Pay та ринок прогнозів Predictions

Колаж: Debut Infotech / Depositphotos

Trust Wallet оголосив про інтеграцію Apple Pay і Google Pay для миттєвої купівлі криптовалюти та представив Predictions (прогнози) — нову вкладку з ончейн-ринками реальних подій та ставками. Оновлення спрямоване на спрощення входу в Web3 та розширення функціональності гаманця без зміни моделі самостійного зберігання.

Сервіс додав Express Buy — прискорений спосіб придбання BTC, ETH, BNB, SOL, XRP, USDC та USDT через Apple Pay чи Google Pay з мінімальною сумою $20. Купівля здійснюється через банківські картки й зараховується прямо на адресу гаманця, а процес триває кілька секунд без проходження довгих форм. Функція підтримує USD та EUR і доступна в більш ніж 40 країнах.

У Trust Wallet наголошують, що поповнення гаманця є першим кроком у Web3, тому процес максимально спрощено: новачкам більше не потрібно створювати додаткові акаунти чи вводити складні дані — онбординг скорочено до кількох екранів. Ліміти купівлі автоматично залежать від регіону та провайдера, які обробляють транзакції.Оновлення доповнює останні релізи, включно з P2P-сервісом у 150 країнах, програмою лояльності та запуском ф’ючерсної торгівлі на базі Aster.

Паралельно гаманець запустив Predictions — нативний інструмент для торгівлі прогнозами на реальні події, який працює всередині вкладки Swaps і не потребує нових додатків чи акаунтів. Користувачі можуть переглядати ринки, обирати результати YES/NO або небінарні варіанти, отримувати ринкові ціни та сентимент у реальному часі, відстежувати хід подій і фінальне вирішення. Усі позиції розміщуються ончейн у гаманці.

На старті інтегровано три постачальники ринків: Myriad на BNB Chain для регіонів поза США, Polymarket через Swaps.xyz на Polygon, а також Kalshi через Dflow на Solana — єдину повністю регульовану платформу прогнозів у США. Наразі активна лише інтеграція Myriad, Polymarket і Kalshi запустять найближчим часом. Геоблокування застосовується автоматично згідно з правилами кожного провайдера, а Predictions використовують активи з наявного гаманця без створення нових акаунтів.

Користувачі у Predictions бачать, як спільнота оцінює можливі підсумки міжнародних подій, криптоциклів, спортивних матчів та політичних рішень, а всі дії виконуються всередині одного інтерфейсу. Компанія планує розширювати перелік категорій, блокчейнів і провайдерів, щоб посилювати роль Web3-гаманця як інструмента не лише для зберігання, а й для навігації глобальними трендами у самостійній моделі. Нагадуємо, що нещодавно Trust Wallet став криптобіржею та запустив платформу-акселератор Trust Moon, а також більше року має інтеграцію з українською стейбкоїн-гривнею.

Джерело: Trust Wallet