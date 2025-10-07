Новини Крипто 07.10.2025 comment views icon

MetaMask роздасть $30 млн користувачам гаманців

Андрій Шадрін

MetaMask роздасть $30 млн користувачам гаманців
MetaMask готує грандіозну роздачу: компанія дарує власникам гаманців десятки мільйонів доларів у токенах LINEA. Так стартує перший сезон MetaMask Rewards Program — найбільшої ончейн-програми винагород в історії блокчейну.

Це не черговий аірдроп або схема фармінгу — MetaMask позиціює ініціативу як “справжній спосіб подякувати спільноті”. Вже найближчими тижнями власники гаманця зможуть отримати винагороди прямо через MetaMask Portfolio. Стартовий сезон охопить понад $30 млн у токенах LINEA, а учасники отримають реферальні бонуси, винагороди у представленому влітку стейблкоїні mUSD, ексклюзивні партнерські призи та доступ до нових токенів. Компанія обіцяє особливі переваги для “ветеранів” — тих, хто користується гаманцем з перших років.

У центрі програми — мережа Linea, рішення другого рівня для Ethereum (Layer 2), розроблене ConsenSys, материнською компанією MetaMask. Linea пришвидшує транзакції, знижує комісії й уже стала базою для масштабованих Web3-додатків. У вересні мережа провела власний аірдроп LINEA, що привернув увагу тисяч користувачів і розробників. Тепер MetaMask підіймати планку ще вище, об’єднуючи гаманці, токени та стейблкоїни в одну систему лояльності.

Команда наголошує: жодних “обіцянок легких грошей” — лише реальна підтримка активної спільноти. І натякає, що винагороди можуть бути пов’язані з майбутнім токеном MASK, про який раніше згадував CEO ConsenSys Джозеф Любін. Це лише підігріло спекуляції: чи стане MASK новим гігантом серед ютиліті-токенів, якщо екосистема MetaMask вийде на повну інтеграцію? Тим часом ринок реагує жваво. Після вересневого зниження курсу LINEA на 12% трейдери очікують, що жовтневий “сезон винагород” стане поштовхом до зростання. З початку місяця токен уже демонструє ознаки відновлення, а аналітики прогнозують поступове посилення позицій разом із розширенням L2-екосистеми ConsenSys.

У планах MetaMask — перетворити звичайний гаманець на повноцінну токеноміку: із власною монетою, стейблкоїном і мільйонами користувачів, які тепер не просто зберігають криптовалюту, а стають частиною нової фінансової гри. І якщо все піде за планом, $30 млн стануть лише першою хвилею винагород.

Звичайно, є і ложка дьогтю: подібні масові роздачі у Web3-проєктах завжди потребують обережності. Вже зараз з’являються фішингові сайти, що імітують сторінку MetaMask Rewards. Експерти закликають користувачів не переходити за підозрілими посиланнями і чекати лише офіційних анонсів у соцмережах MetaMask.

Джерело: ForkLog

