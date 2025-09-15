Новини Софт 15.09.2025 comment views icon

Microsoft Edge отримав голосовий переклад аудіо та відео у реальному часі — потрібно від 12 ГБ оперативної пам'яті

Андрій Русанов

Microsoft Edge отримав голосовий переклад відео та аудіо у реальному часі — потрібно від 12 ГБ оперативної пам'яті

Попередня версія Microsoft Edge отримала дивовижну як для браузера функцію. Проте вона споживає величезну кількість пам’яті та не призначена для слабких систем.

Бета-версія Microsoft Edge 141.0.3537.13 містить можливість перекладу звуку аудіо та відео. Для перекладу у реальному часі використовується модель штучного інтелекту, але перелік мов наразі досить обмежений. Оскільки функція перебуває на стадії попереднього перегляду, її не видно одразу після оновлення до бета-версії Edge. У найновішій версії Canary переклад вмикається налаштуванням “Пропонувати переклад відео на підтримуваних сайтах”.

Журналісти сайту Windows Latest вирішили спробувати цю функцію та одразу перевірили системні вимоги. Для здійснення живого перекладу потрібна досить потужна система — щонайменше 12 ГБ оперативної пам’яті та 4-ядерний процесор. На ноутбуці з 16 ГБ оперативної пам’яті для використання цієї функції зайняло 75% її обсягу, або 12 ГБ. Windows 11 вже споживає майже 25% пам’яті в режимі очікування, тож майже не лишається можливостей працювати для інших програм.

Після увімкнення перекладу у налаштуваннях, на сторінці відтворення відео автоматично з’явиться спливна панель. Поки Edge, здається, не підтримує багато сайтів, і журналісти змогли протестувати цю функцію лише на YouTube. Оскільки інтерфейс показував лише три мови введення (іспанську, корейську та англійську), для тесту спробували відео іспанською.

“Живий” переклад на AirPods буде недоступним в ЄС

Одна з проблем була в тому, що для деяких частин відео програма намагалася додати дві аудіодоріжки — чоловічим та жіночим голосами. Це не підходило, оскільки на відео була лише одна людина. Поки невідомо коли, у яких регіонах та у якому стані переклад стартує для користувачів.

