Microsoft Edge стає ШІ-браузером — порівняння товарів, допомога з вкладками та інше у Copilot Mode

Microsoft додає ШІ в Edge: Copilot Mode перетворює браузер на персонального асистента

Microsoft почала тестування нового експериментального режиму Copilot Mode у своєму браузері Edge. Цей режим додає до браузера розширені можливості штучного інтелекту, які не просто відповідають на запити, а й допомагають керувати відкритими вкладками, бронювати ресторани, шукати інформацію голосом і навіть організовувати ваш перегляд у логічні, тематичні «подорожі».

Режим Copilot являє собою щось середнє між обмеженою інтеграцією Gemini, яку Google тестує в Chrome, та ШІ-оновленням, яке Comet пропонує у своєму браузері. Ви можете дозволити Copilot бачити всі ваші відкриті вкладки для аналізу та узагальнення інформації, що відображається в кожній з них. Завдяки цьому можна попросити чат-бота порівняти кілька готелів, які ви переглядаєте, або допомогти підсумувати найкращу покупку з кількох вкладок товарів.

Copilot в Edge підтримує голосову навігацію для пошуку інформації на веб-сайті або відкриття вкладок із продуктами для порівняння. Microsoft також планує надати Copilot доступ до історії та облікових даних вашого браузера Edge (з дозволу користувача), щоб чат-бот міг бронювати від вашого імені.

Ці нові функції Copilot в Edge базуються на існуючій інтеграції ШІ-помічника у браузері, а також на прогресі в Copilot Vision.

«Copilot незабаром зможе допомагати вам у ваших завданнях та організовувати ваш перегляд веб-сторінок — минулий і теперішній — у корисні, тематичні подорожі», — каже Шон Ліндерсей , віцепрезидент з продуктів Microsoft Edge.

Microsoft наголошує, що Copilot Mode — опційний. Його можна ввімкнути або вимкнути в налаштуваннях Edge у будь-який момент. Якщо режим вас не цікавить, ви зможете й надалі користуватись браузером без жодних ШІ-змін.

Microsoft називає режим Copilot «експериментальною» функцією, яка буде поступово розвиватися. Наразі вона «безплатна протягом обмеженого періоду часу» і з обмеженнями використання певних функцій Copilot. Це свідчить про те, що надалі Microsoft, ймовірно, прив’яже Copilot Mode до платної підписки або сервісного плану.

Джерело: The Verge, Microsoft