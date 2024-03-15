Корпорація Microsoft розширила свою підписку на Copilot Pro і надала можливість всім користувачам затестити LLM GPT-4 Turbo від OpenAI.

Copilot Pro став доступний загалом у 222 країнах. Користувачі зможуть скористатися новими можливостями в безплатній одномісячній пробній версії. Далі — підписка за $20.

Це включає:

пріоритетний доступ до найновіших моделей OpenAI;

можливість створювати власний Copilot GPT;

Copilot Pro у вебзастосунках Office, підписка на Microsoft 365 не потрібна.

Також можна використовувати Copilot GPT Builder, проте тільки на персональних комп’ютерах. Але потім будь-які чатботи можна використовувати як на ПК, так і на мобільних девайсах.

Передплатники Copilot Pro, які полюбляють старішу версію LLM GPT-4 у Copilot, можуть перемкнутися на неї, обравши відповідну опцію в меню.

Інтеграція Copilot Pro також незабаром буде доступна і в мобільних застосунках.

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«Найближчими місяцями ми розповсюдимо цю перевагу на наші безплатні мобільні застосунки, включаючи Microsoft 365 і Outlook для iOS і Android», — заявив генеральний менеджер із маркетингу пошуку та штучного інтелекту Microsoft Дів’я Кумар в блозі Microsoft.

Для того, щоб затестити Copilot Pro, потрібно встановити Copilot на iOS або Android і отримати безплатну пробну версію. Таким чином Microsoft намагається спонукати користувачів більше використовувати мобільний застосунок Copilot.

Microsoft також розширює доступність свого Copilot для Microsoft 365 для більшої кількості компаній. Клієнти, які мають Microsoft 365 F3 і F1, Office 365 E1, Business Basic і т.д., матимуть право придбати Copilot і для Microsoft 365.

Нагадаємо, Microsoft запустила підписку на Copilot Pro в середині січня.

OpenAI вперше анонсувала GPT-4 Turbo у листопаді 2023 року. Вона пропонує доступ до більшого контекстного вікна розміром 128 тис. символів, що доводить обсяг текстових підказок до 300 сторінок.

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