Microsoft хоче «більше ігор в дусі Hi-Fi Rush» після закриття її розробника та пропонує угоди про добровільне звільнення команді ZeniMax

Дивні дива відбуваються в Microsoft. Метт Буті, керівник Xbox Game Studios, провів нараду з метою обговорити майбутні цілі підрозділу.

«Нам потрібні менші ігри, які дають нам престиж і нагороди», — сказав Буті співробітникам.

Це відбулося наступного дня після того, як Microsoft закрила кілька студій, в тому числі Tango Gameworks – розробника невеликої, престижної та популярної гри Hi-Fi Rush.

Hi-Fi Rush стала приємним сюрпризом минулого року та отримала чимало схвальних відгуків та похвалу за інноваційність і чарівність. У ритмічній екшн-грі звучала музика The Black Keys і Nine Inch Nails, а художній стиль нагадував гіперстилізовані ігри епохи PS2. Всього через 4 місяці після випуску Hi-Fi Rush вона зібрала 3 млн гравців. Гра отримала нагороди Game Award, Game Developers Choice і BAFTA.

Хоча Microsoft не ділиться даними про продажі, вона, очевидно, була задоволена грою. Аарон Грінберг, віцепрезидент із маркетингу ігор для Xbox, написав, що Hi-Fi Rush «була справжнім хітом для нас і наших гравців за всіма ключовими параметрами та очікуваннями». Однак все це не врятувало студію Tango Gameworks від закриття.

Зараз невеликі однокористувацькі ігри, такі як Hi-Fi Rush, переживають сплеск популярності. Тому не дивно, що Microsoft прагне створювати «менші ігри». Дивно, що компанія закриває студію, яка вже створила такий популярний проєкт та готувалася до випуску його продовження, повідомляє Bloomberg.

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Та це ще не все. Bloomberg також повідомляє, що Microsoft просить ряд поточних членів команди ZeniMax, включаючи продюсерів і тестувальників якості, укласти угоди про добровільне звільнення. Це сталося після закриття у вівторок трьох тепер колишніх студій розробки ігор Bethesda-ZeniMax, а також об’єднання іншої команди в ZeniMax Online Studios. Не уточнюється, скільки членів команди ZeniMax погодились на ці угоди про звільнення. Microsoft досі не розкрила, скільки членів команди втратили роботу у вівторок.

Водночас Метт Буті заявив на зустрічі, що підрозділ ZeniMax з його попередніми дев’ятьма студіями був тонко розподілений, як «арахісове масло на хлібі», і Microsoft відчула, що настав час закрити деякі студії, щоб ресурси можна було використовувати краще.

Джилл Брафф, нинішній керівник підрозділу ZeniMax, заявила на зустрічі, що «важко підтримувати 9 студій по всьому світу за допомогою скромної центральної команди з постійно зростаючим набором завдань».

Додатково повідомляється, що Microsoft також думає про інші заходи для збільшення доходів від ігор, зокрема про підвищення цін на сервіс Xbox Game Pass Ultimate і, можливо, планує пропонувати більше ігор, наприклад Senua’s Saga: Hellblade II, для консолі Sony PlayStation 5.

Джерело: The Verge, Neowin