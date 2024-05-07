Microsoft закриває ще кілька студій Bethesda — розробників Redfall та Hi-Fi Rush в тому числі

Microsoft закрила низку студій Bethesda, зокрема розробників Redfall Arkane Austin та розробників Hi-Fi Rush і The Evil Within Tango Gameworks, повідомляє IGN.

Також припинить роботу Alpha Dog Studios — виробник мобільної гри Mighty Doom. Roundhouse Games поглине розробник The Elder Scrolls Online ZeniMax Online Studios. Не уточнюється, скільки співробітників втратять роботу, але значні звільнення неминучі.

Microsoft повідомила, що Redfall залишиться доступною для гри в онлайні, однак обіцяних оновлень не отримає — тим, хто придбав Hero DLC, обіцяють компенсацію.

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В електронному листі до співробітників, надісланому Меттом Буті, керівником Xbox Game Studios, Microsoft звинуватила у скороченнях «зміну пріоритетності назв і ресурсів».

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Оголошення про скорочення в Bethesda відбулося через 3 місяці після того, як Microsoft оголосила про плани скоротити 1900 співробітників відеоігор , а також на тлі буму серії Fallout від Bethesda після виходу телеадаптації на Prime Video.

Tango Gameworks закривається трохи більше ніж через рік після запуску Hi-Fi Rush, яку багато хто вважав однією з найкращих ігор для Xbox за останні роки.

У серії твітів голова Arkane Lyon Дінга Бакаба розкритикував скорочення, назвавши їх «жахливими».

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«Для будь-якого керівника, який читає це, дружнє нагадування, що відеоігри — це індустрія розваг/культури, а ваша робота як корпорації — піклуватися про своїх працівників і допомагати їм створювати цінність для вас», — продовжив Бакаба.

Скорочення охоплюють усю індустрію відеоігор: чимало відомих студій звільняють персонал або закриваються. Тижнем раніше видавець GTA VI Take-Two закрив дві ігрові студії — Roll7 та Intercept Games (частини Private Division).

За деякими оцінками, у 2024 році в індустрії відеоігор було звільнено 9400 людей, а у 2023 році — 10 500 працівників. Sony, Microsoft і Riot Games лише цього року скоротили загалом 3300 співробітників (без урахування сьогоднішніх оголошень про закриття), а наслідки фінансової імплозії Embracer Group продовжують поширюватися (численні закриті студії та понад 1400 звільнених працівників).