Microsoft закриває ще кілька студій Bethesda — розробників Redfall та Hi-Fi Rush в тому числі

Microsoft закрила низку студій Bethesda, зокрема розробників Redfall Arkane Austin та розробників Hi-Fi Rush і The Evil Within Tango Gameworks, повідомляє IGN.

Також припинить роботу Alpha Dog Studios — виробник мобільної гри Mighty Doom. Roundhouse Games поглине розробник The Elder Scrolls Online ZeniMax Online Studios. Не уточнюється, скільки співробітників втратять роботу, але значні звільнення неминучі.

Microsoft повідомила, що Redfall залишиться доступною для гри в онлайні, однак обіцяних оновлень не отримає — тим, хто придбав Hero DLC, обіцяють компенсацію.

