Microsoft «мстилася» працівникам, які брали оплачувану відпустку — тепер їм заплатять понад $14 млн

Microsoft заплатить $14,4 млн за врегулювання справи в Каліфорнії щодо звинувачень у помсті співробітникам, які взяли захищену законом відпустку.

Департамент громадянських прав Каліфорнії вже оголосив про запропоноване врегулювання. Після схвалення суддею штату майже всі гроші підуть каліфорнійським працівникам, які взяли відпустку по догляду за дитиною, по догляду за членом сім’ї або відпустку по інвалідності з 2017 року по теперішній час і які вирішили взяти участь у врегулюванні.

В Департаменті заявили, що «оскаржена політика та практика Microsoft має негативний дискримінаційний вплив на основі статі та інвалідності». Працівники повідомили, що відчувають занепокоєння щодо помсти після того, як попросили захищену законом відпустку.

Згідно зі скаргою, Microsoft не робить достатньо, щоб завадити менеджерам розглядати захищену відпустку під час оцінки «впливу» співробітника. Це фактор, що використовується для розрахунку щорічних бонусів, просування по службі, винагород акціями та збільшення заслуг. В Microsoft, яка базується в Редмонді, штат Вашингтон, працюють близько 6700 людей з ​​Каліфорнії із загальної кількості 221 тис. осіб.

У рамках мирової угоди корпорація Microsoft проведе навчання для прямих керівників і керівників другого рівня штатних працівників у Каліфорнії, а також для співробітників відділу кадрів, які мають справу з бонусами та підвищенням заслуг. Керівники також отримають вказівки не враховувати відпустку під захистом під час прийняття рішень щодо «впливу». Консультант APTMetrics відповідатиме за контроль відповідності.

Водночас зазначається, що під керівництвом генерального директора Сатья Наделла Microsoft прагнула диверсифікувати свою керівну верхівку, а також стала більш чуйною до проблем, пов’язаних з переслідуваннями та дискримінацією. Відсоток жінок на рівні партнерів, керівників і директорів з роками збільшився. Відповідно до останнього звіту компанії про різноманітність, у 2023 році в основній компанії Microsoft жінки становили 31,2% робочої сили проти 27,6% у 2019 році. У 2022 році після голосування акціонерів Microsoft заявила, що перегляне свої правила щодо сексуальних домагань і гендерної дискримінації після того, як у звіті сторонньої групи було виявлено проблеми з розглядом скарг компанією.

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Джерело: nbcwashington