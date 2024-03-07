Microsoft підтвердила презентацію Surface та Windows AI — 21 березня

Microsoft оголосила про онлайн-презентацію Surface, Windows та Copilot, яка відбудеться за два тижні. Захід New era of work відбудеться 21 березня. Він орієнтований на бізнес-клієнтів Microsoft, і на ньому будуть представлені нові пристрої Surface Pro 10 і Surface Laptop 6 для бізнесу, як ми повідомляли раніше цього тижня, з акцентом на майбутні покращення штучного інтелекту в Windows 11.

Комерційні версії Surface Pro 10 і Surface Laptop 6 відрізнятимуться незначними технічними характеристиками. Microsoft також запропонує споживачам OLED-дисплей на Surface Pro 10, який, як очікується, компанія покаже пізніше цією весною, повідомляє The Verge.

Новий Surface Laptop 6 може стати найцікавішим пристроєм завдяки новому дизайну, який, як повідомляється, включатиме тонші рамки дисплея, закруглені кути, тактильний тачпад, а також два порти USB-C і один USB-A. За чутками, Microsoft постачатиме моделі Surface на базі Intel Core Ultra та Snapdragon X Elite, причому моделі на базі Intel очікуються у квітні, а на базі Arm — у червні.

На сторінці березневого заходу Microsoft написано:

Перехід до нової ери роботи з Copilot

Тут ви можете ознайомитися з останніми новинами про масштабування ШІ у вашому середовищі за допомогою Copilot, Windows і Surface.

Microsoft також працює над новим штучним інтелектом AI Explorer для Windows 11, який має стати більш просунутою версією ШІ-асистента. Можливо і його буде анонсовано 21 березня.

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