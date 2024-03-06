Microsoft представить Surface Pro 10 і Surface Laptop 6 в кінці місяця. Компанія називає їх «ШІ ПК»

Microsoft планує представити нові пристрої Surface наприкінці березня. Знайомі з планами джерела повідомили, що компанія представить орієнтовані на бізнес і комерційних клієнтів Surface Pro 10 і Surface Laptop 6 21 березня. Вона називає їх AI PC («ШІ ПК»).

Пристрої будуть оснащені новими процесорами на базі Intel Core Ultra або Qualcomm Snapdragon X Elite, які оснащені новітніми нейронними процесорами (NPU) для посилення можливостей ШІ. Кажуть, що вони приблизно відповідають iPad Pro і MacBook Pro щодо ефективності та продуктивності, передає Engadget.

Очікується, що Surface Pro 10 і Surface Laptop 6 стануть одними з перших пристроїв, які підтримуватимуть майбутні функції штучного інтелекту Windows 11. Поряд з підтримкою функції Copilot на пристрої, ці функції включатимуть живі підписи та переклади в реальному часі, масштабування та апскейлінгу для ігор, оновлені ефекти Windows Studio і щось, що (принаймні, поки що) називається AI Explorer.

Остання функція може стати тим, що відрізнятиме комп’ютери зі штучним інтелектом від звичайних. AI Explorer, очевидно, працюватиме в будь-якому застосунку і дасть змогу шукати документи, веб-сторінки, зображення і чати, використовуючи природну мову. Вважається, що ця функція створить історію всього, що ви робите на комп’ютері, і зробить її доступною для пошуку. Інструмент здатний розуміти контекст і пропонувати завдання на основі того, що відображається на екрані. Очікується, що AI Explorer також підтримуватиме редагування зображень на основі тексту. Ці функції штучного інтелекту, ймовірно, з’являться в рамках оновлення 24H2 для Windows 11, яке вийде цієї осені.

Щодо того, чого ще варто очікувати від наступних ноутбуків Microsoft, то обидва, як кажуть, працюватимуть від батареї цілий день. Планується, що Surface Pro 10 отримає OLED-екран з антибліковим покриттям і підтримкою HDR. Ходять чутки, що він матиме надширококутну веб-камеру на передній панелі та зчитувач NFC.

Вважається, що Surface Laptop 6 отримає більш значний редизайн у порівнянні зі своїми попередниками. Очікується, що крім тонших рамок і закруглених кутів, він матиме тактильну сенсорну панель, спеціальну клавішу для Copilot і оновлену групу портів. Він також стане першим ноутбуком Surface Laptop з процесором Arm (на додачу до моделей на Intel). Ймовірно версії Surface Laptop 6 і Surface Pro 10 на базі процесорів Intel почнуть надходити у квітні, а версії на базі Snapdragon — у червні.

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