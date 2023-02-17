Microsoft підвищить ціни на API пошуковика Bing у 3,5-10 разів з 1 травня 2023 року

Microsoft інвестувала в розробника ChatGPT понад $10 млрд і, схоже, зараз шукає способи якнайшвидше “відбити” ці інвестиції. Зокрема, й масштабним підвищенням цін на API Bing — пошуковика, який нещодавно інтегрувала з ШІ-чатботом.

Організації та розробники можуть використовувати API Bing у своїх продуктах для отримання даних з пошуковика — так, наприклад, робить DuckDuckgo, яка покладається на інформацію Bing, коли користувачі здійснюють пошук через неї.

Зазначається, що з 1 травня 2023 року ціни на API Bing зростуть на всіх ринках. Microsoft пояснює, що «нова модель ціноутворення точніше відображає інвестиції в технології, які Bing продовжує робити для покращення пошуку». Корпорація нещодавно почала інтегрувати ШІ-інструменти OpenAI у власні продукти. Крім Bing, пізніше цього року оновлення чекають на браузер Edge та Microsoft Office.

У повідомленні Microsoft перераховує різні екземпляри, транзакції, функції, а також поточну та нову ціну. Єдина пропозиція, яка не зазнала цінових змін — безкоштовний екземпляр, який обмежений 1000 транзакціями на місяць для всіх основних функцій Bing (пошук новин і зображень, вебпошук, а також автопропозиція та перевірка орфографії).

Вартість примірника S1, наприклад, зростає з $7 за 1000 транзакцій до $25 за 1000 транзакцій. Ціна екземпляра S2 підскочить з $3 за 1000 транзакцій до $15, а ціна Bing Statistics Add-in — з $1 за 1000 транзакцій до $10 за 1000 транзакцій.

Ціноутворення Bing API із великими мовними моделями, включаючи ChatGPT, починається $28 за 1000 транзакцій для менш ніж 1 мільйона запитів на день і досягає $200 доларів за 1000 транзакцій для понад 1 мільйона запитів на день.

Незрозуміло, як вплинуть зміни на сторонні пошукові системи, такі як DuckDuckGo. Великі організації можуть укладати спеціальні угоди з корпорацією щодо використання пошукових API. Розробників, які не мають індивідуальних угод, така значна зміна навряд влаштує. Компанії звісно можуть перейти на інший пошуковий API, але це далеко не ідеальний варіант, оскільки результати пошуку можуть змінитися.

Лише кілька пошукових систем покладаються на власні бази даних і сканери. Brave Search, наприклад, використовує власну технологію пошуку, що робить його незалежним від Bing або Google, основних постачальників API. Чого не можна сказати про DuckDuckgo, Startpage, Neeva та інших.

Джерело: ghacks