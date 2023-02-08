Новий пошуковик Microsoft Bing з чатботом ChatGPT вже доступний всім охочим. Як спробувати?

7 лютого Microsoft запустила оновлений пошуковик Bing, що працює на базі покращеного ChatGPT — нині бета-версія доступна для настільних комп’ютерів через список очікування. Початково користувачі зможуть ввести обмежену кількість запитів, а повноцінний доступ обіцяють надати пізніше — у першу чергу тим, хто зареєструвався через облікові записи Microsoft.

Запис у список очікування вже стартував — на сторінці для прискорення процесу радять увійти в обліковий запис Microsoft, встановити стандартні параметри Microsoft на комп’ютері та завантажити програму Bing.

Коли надійде ваша черга — Microsoft сповістить про це електронним листом. Компанія планує найближчими тижнями надати доступ мільйонам людей, а також запустити мобільну версію.

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Оновлена домашня сторінка Bing відтепер використовуватиме інтерфейс у вигляді чату.

Сторінка результатів розділена на дві частини: зліва традиційне вікно з відповідями на пошуковий запит, справа — чат із відповіддю, згенерованою ШІ.

На сторінці списку очікування продемонстровано кілька прикладів того, як можна використовувати оновлений Bing: попросити скласти вегетаріанське меню з трьох страв для шести осіб із шоколадним десертом; запросити допомогу у кодуванні; спланувати 3-денну подорож на честь ювілею тощо. Bing також може написати вірш, історію або поділитися ідеями для проєкту.

Microsoft радить ставити в чаті Bing реалістичні запитання з обмеженням до 1000 слів, і не нехтувати уточненнями (без повного доступу функції уточнення результатів чи додаткових запитань не будуть доступні).

Усі відповіді Bing шукає в інтернеті, аналізує їх і надає узагальнений результат з посиланнями на джерела. Іноді результати можуть бути неточними, оскільки система ще вчиться. Компанія очікує на велику кількість відгуків, які допоможуть удосконалити ШІ-пошуковик.

“ШІ може робити помилки, а вміст в інтернеті не завжди може бути точним або надійним. Ви також можете бачити відповіді, які можуть здаватися неприйнятними, неповними або неточними. Перевіряйте факти, перш ніж приймати рішення або вживати заходів на основі відповідей Bing. Ви завжди можете запитати: “Звідки ви отримали ці відомості?” для отримання додаткової інформації або перевіряйте джерела”, — пишуть у розділі FAQ.

Microsoft у співпраці з OpenAI (в яку за чутками інвестували $10 млрд) відучора додала ШІ-функції у Bing та власний браузер Edge. Компанії стверджують, що використовували велику мовну модель наступного покоління, значно потужнішу за ChatGPT — “модель Prometheus”.

Microsoft оголосила про оновлення за день після демонстрації Google, яка повідомила, що працює над аналогічним інструментом на базі штучного інтелекту під назвою Bard. Дві компанії нині ведуть запеклу битву за майбутнє ШІ, і, схоже, це лише початок.

Джерело: The Verge